Allegri non ha menzionato Pervis Estupiñán tra i giocatori in fase di recupero. Lasciando sottintendere, quindi, come il laterale mancino dell'Ecuador sia ancora indisponibile per via della distorsione alla caviglia sinistra. Il tecnico, però, ha confermato il recupero di Christopher Nkunku per la panchina.
Dubbio Loftus-Cheek. De Winter potrebbe partire titolare—
"Ruben Loftus-Cheek lo valuto oggi", ha spiegato Allegri, visto che il Diavolo è atteso, a Milanello, dalla rifinitura della vigilia. Vedremo se l'inglese riuscirà a recuperare 'last minute', anche se, per l'allenatore, ci vuole prudenza, visto che martedì prossimo il Milan sarà già di scena a Bergamo per l'infrasettimanale di campionato contro l'Atalanta.
Infine, Allegri ha rivelato come, nella difesa a tre in vista di Milan-Pisa, possa avere una chance dall'inizio Koni De Winter, arrivato in estate dal Genoa per 20 milioni di euro: capiremo in pomeriggio, dopo l'allenamento, al posto di chi potrebbe giocare il centrale belga.
