Milan, Allegri conferma: “Recuperato Nkunku per la panchina”. Poi due rivelazioni

Conferenza stampa di presentazione di Milan-Pisa a Milanello: il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione
Si è svolta in mattinata, nel centro sportivo rossonero di Milanello, la conferenza stampa del tecnico Massimiliano Allegri per presentare Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.

Milan-Pisa, Allegri conferma il recupero di Nkunku

Per l'occasione, Allegri ha fatto il punto della situazione infortunati in casa rossonera. Non saranno del match contro i nerazzurri dell'ex Alberto Gilardino tre giocatori che staranno fuori fino alla prossima sosta Nazionali di novembre. Ovvero Ardon Jashari, Adrien Rabiot e Christian Pulisic.

Allegri non ha menzionato Pervis Estupiñán tra i giocatori in fase di recupero. Lasciando sottintendere, quindi, come il laterale mancino dell'Ecuador sia ancora indisponibile per via della distorsione alla caviglia sinistra. Il tecnico, però, ha confermato il recupero di Christopher Nkunku per la panchina.

Dubbio Loftus-Cheek. De Winter potrebbe partire titolare

"Ruben Loftus-Cheek lo valuto oggi", ha spiegato Allegri, visto che il Diavolo è atteso, a Milanello, dalla rifinitura della vigilia. Vedremo se l'inglese riuscirà a recuperare 'last minute', anche se, per l'allenatore, ci vuole prudenza, visto che martedì prossimo il Milan sarà già di scena a Bergamo per l'infrasettimanale di campionato contro l'Atalanta.

Infine, Allegri ha rivelato come, nella difesa a tre in vista di Milan-Pisa, possa avere una chance dall'inizio Koni De Winter, arrivato in estate dal Genoa per 20 milioni di euro: capiremo in pomeriggio, dopo l'allenamento, al posto di chi potrebbe giocare il centrale belga.

