Massimiliano Alvini, allenatore gialloazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta questa sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'atteggiamento azzardato e se si è già proiettato alla prossima: "Siamo venuti a giocare la partita, l'abbiamo fatto, commettendo errori che di solito non commettiamo. Però non sono preoccupato di aver perso con un risultato così ampio, sono gli errori commessi".

Sulla fase difensiva che subisce le ripartenze: "Oggi abbiamo commesso errori. Sul primo gol è errore di concetto, mentre gli altri li possiamo evitare assolutamente. Siamo stati ingenui. Errori nostri. Se vieni a Milano con il Milan e commetti errori, ci sta perdere con un risultato così ampio. Questa la mia analisi, poi penso che il risultato sia anche troppo ampio. Il primo tempo nostro è stato straordinario".

Sulla scelta del falso nove: "Niente è un esperimento. Abbiamo giocato con gli stessi principi, correndo in avanti su Rabiot con un difensore invece che un centrocampista. Non è quello che ha influito sul risultato. Niente atteggiamento o strategia. Abbiamo commesso certi errori che di solito non commettiamo e se concedi queste palle al Milan, per i giocatori che hanno, rischi di perdere e con risultato pesante, come poi è avvenuto".

Quanto inciderà questo risultato nelle prossime partite: "Sicuramente va gestito, va saputo navigare e veicolare, ma non cambia nell'atteggiamento. Abbiamo 20 punti, il percorso da fare è per provare a rimanere in Serie A e ci proveremo con questo atteggiamento e intensità. Quattro anni fa ho pareggiato col Milan giocando difensivamente, portando a casa un punto. Però sono più contento di questa identità e ci proveremo".