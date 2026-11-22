Spazio alla conferenza stampa post-partita: ecco le dichiarazioni di uno dei protagonisti dei ciociari di Massimiliano Alvini, reduci da uno splendido inizio di stagione
Patrizio Masini, giocatore gialloazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta questa sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sulla partita finita dopo il terzo gol: "Sì, ci ha spezzato le gambe. Però dobbiamo raccogliere il buono e continuare a seguire le idee vincenti dell'allenatore".
Cosa c'è di buono: "Quando prendi cinque gol, ci sono cose negative da analizzare. Però dobbiamo non demoralizzarci e continuare a seguire la nostra idea. Siamo tristi, ma dobbiamo già pensare al Parma da martedì".
Sulle prossime gare difficili: "Pensiamo una alla volta. Sono tutte difficili. Per ora siamo stati bravi ad adottare sempre la stessa strategia, però non dobbiamo ricadere in serate così".
Se intacca il morale: "Ha parlato il mister, ha detto che dispiace, ma ha confermato che dobbiamo seguire le idee per raggiungere la salvezza. Dobbiamo essere bravi a non demoralizzarci troppo".
Su Rabiot come avversario: "Oggi ero più su Modric, ma sono tutti campioni. Chi ti capitava, capitava male. Rabiot è un fenomeno. Non puoi lasciargli un metro".
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