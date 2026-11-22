Patrizio Masini, giocatore gialloazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta questa sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita finita dopo il terzo gol: "Sì, ci ha spezzato le gambe. Però dobbiamo raccogliere il buono e continuare a seguire le idee vincenti dell'allenatore".

Cosa c'è di buono: "Quando prendi cinque gol, ci sono cose negative da analizzare. Però dobbiamo non demoralizzarci e continuare a seguire la nostra idea. Siamo tristi, ma dobbiamo già pensare al Parma da martedì".

Sulle prossime gare difficili: "Pensiamo una alla volta. Sono tutte difficili. Per ora siamo stati bravi ad adottare sempre la stessa strategia, però non dobbiamo ricadere in serate così".

Se intacca il morale: "Ha parlato il mister, ha detto che dispiace, ma ha confermato che dobbiamo seguire le idee per raggiungere la salvezza. Dobbiamo essere bravi a non demoralizzarci troppo".

Su Rabiot come avversario: "Oggi ero più su Modric, ma sono tutti campioni. Chi ti capitava, capitava male. Rabiot è un fenomeno. Non puoi lasciargli un metro".