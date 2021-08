Milan-Cagliari, sabato alle 14 la conferenza stampa di Stefano Pioli | News

Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, parlerà in conferenza stampa sabato pomeriggio alle ore 14 alla vigilia di Milan-Cagliari

Domenica sera alle ore 20.45 il Milan affronterà allo Stadio 'San Siro' il Cagliari. L'allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, parlerà in conferenza stampa sabato alle ore 14 alla vigilia del match valido per la seconda giornata di Serie A Tim. Bakayoko, Jesus Corona e non solo: ecco le top news sul calciomercato del Milan.