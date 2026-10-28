Niccolò Casale, giocatore rossoblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, partita della 9^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul fatto che era fuori squadra fino a qualche settimana fa: "Intanto grazie per le belle parole, fanno sempre piacere, insomma. La mia storia sarebbe bella da raccontare ai ragazzini che iniziano e trovano le difficoltà, perché io, come hai detto bene, ero fuori progetto fino a qualche giorno prima che arrivasse mister Palladino, e la forza è stata di non mollare mai. Sentivo che dovevo dare ancora tanto a Bologna, perché ha creduto in me e non sono mai riuscito a tirare fuori, per tantissime cose, quello che ho dimostrato negli anni; quindi per me è una rinascita e spero che sia solo un punto di partenza. Per quanto riguarda la partita, l'emozione, insomma, è forte: venire a San Siro e vincere in questo modo, nonostante grosse difficoltà perché abbiamo sofferto, siamo rimasti lì compatti e abbiamo sfruttato gli spazi che, per stanchezza, penso loro ci hanno concesso. L'avevamo preparata così e bisogna continuare a fare quello che ci chiede il mister. Adesso fra tre giorni c'è un'altra partita, io penso ancora più difficile di questa. Questa vittoria può darti molta autostima, ma allo stesso tempo troppa autostima può essere pericolosa per il Monza; quindi stasera festeggiamo, archiviamo subito e pensiamo alla partita di sabato".

Cosa è mancato nelle prime giornate: "Nelle prime partite ci mancava questa condizione fisica: la facevamo per un tempo, poi calavamo. Adesso, insomma, che siamo entrati di più in questa forma fisica, viene più facile farlo per tutta la gara. Ovviamente è un modo di giocare molto dispendioso, quindi bisogna essere ben allenati e ascoltare soprattutto le indicazioni tattiche che prepariamo prima della partita. Siamo riusciti a metterle in pratica perché l'avevamo preparata in pochi giorni e si sono visti i risultati".

Come hanno impostato la partita oggi: "A volte, magari con squadre più dedite al palleggio, facciamo una pressione un po' più bassa, e poi, una volta che superano quei metri, andiamo forte uomo su uomo. Nel primo tempo, insomma, abbiamo fatto un po' fatica perché abbiamo lasciato tanto possesso al Milan e ci siamo fatti andare in vantaggio, secondo me, in modo un po' sciocco; sono cose da migliorare, ovviamente. Lavoriamo da poco insieme: sì, c'è stata una sosta lunga, ma tanti giocatori erano in nazionale e ci sono stati qualche infortunio, quindi siamo sulla buona strada. Siamo sulla buona strada e sta tutto nell'intensità, rispondendo alla domanda che mi ha fatto prima rispetto alle pressioni. Penso sia anche evidente da fuori".

Cosa vi siete detti in spogliatoio?

"Ci siamo detti negli spogliatoi di dare continuità dopo Cagliari e ci siamo riusciti, però insomma questa partita ti può togliere molte energie e dobbiamo essere bravi a sfruttare questa autostima per vincere a San Siro. Sta tutto nella testa, perché sicuramente sabato saremo più stanchi, però se metti in pratica qualcosa in più riesci a portare a casa il risultato".