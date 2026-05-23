Milan, le parole di Allegri su Galliani e Tare—
In merito a queste indiscrezioni, si è espresso anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il tecnico del Milan ha commentato le voci sul possibile addio di Tare e quelle sul clamoroso ritorno di Galliani in società. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.
Sul possibile ritorno di Galliani: "Io devo fare l'allenatore. Queste sono dinamiche societarie, bisogna pensare a fare il meglio per il Milan e ci pensano in società".
Su Tare: "Le dinamiche societarie non devo metterci bocca io. Io faccio l'allenatore. A 30 ore dalla partita più importante dell'anno, parlare di Allegri o Tare o Marco non serve a niente. Serve solo pensare alla partita di domani sera. La cosa più importante per tutti. Non sarà facile e bisogna rimanere concentrati su quello. Poi a bocce ferme valuteremo tutto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA