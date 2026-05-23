Il Milan si prepara ad affrontare quella che Allegri ha definito: "La partita più importante dell'anno". Contro il Cagliari, i rossoneri si giocano l'accesso in Champions all'ultima giornata: al Diavolo serve una vittoria per non dipendere dai risultati di Roma, Como e Juventus. Dal ritorno nell'Europa che conta passerà anche il futuro dello staff tecnico e di alcuni dirigenti, con Cardinale pronto a scatenare una vera e propria rivoluzione.