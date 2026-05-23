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CONFERENZA STAMPA

Milan, Allegri: “Tare? A bocce ferme valuteremo tutto. Sul possibile ritorno di Galliani vi dico questo”

AC Milan, Adriano Galliani e Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, parla del futuro di Tare e del tanto discusso ritorno di Adriano Galliani: le sue dichiarazioni in conferenza stampa
Redazione PM

Il Milan si prepara ad affrontare quella che Allegri ha definito: "La partita più importante dell'anno". Contro il Cagliari, i rossoneri si giocano l'accesso in Champions all'ultima giornata: al Diavolo serve una vittoria per non dipendere dai risultati di Roma, Como e Juventus. Dal ritorno nell'Europa che conta passerà anche il futuro dello staff tecnico e di alcuni dirigenti, con Cardinale pronto a scatenare una vera e propria rivoluzione.

Tra i nomi più in discussione c'è quello del direttore sportivo Igli Tare, che, secondo molto, potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione. Un altro dirigente destinato all'addio è Giorgio Furlani: l'amministratore delegato non ha gradito la contestazione nei suoi confronti ed è pronto ad andarsene. In questo contesto, si inserisce anche la figura di Adriano Galliani, che secondo le ultime indiscrezioni starebbe valutando un ritorno in rossonero nei panni di ad.

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In merito a queste indiscrezioni, si è espresso anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il tecnico del Milan ha commentato le voci sul possibile addio di Tare e quelle sul clamoroso ritorno di Galliani in società. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul possibile ritorno di Galliani: "Io devo fare l'allenatore. Queste sono dinamiche societarie, bisogna pensare a fare il meglio per il Milan e ci pensano in società".

Su Tare: "Le dinamiche societarie non devo metterci bocca io. Io faccio l'allenatore. A 30 ore dalla partita più importante dell'anno, parlare di Allegri o Tare o Marco non serve a niente. Serve solo pensare alla partita di domani sera. La cosa più importante per tutti. Non sarà facile e bisogna rimanere concentrati su quello. Poi a bocce ferme valuteremo tutto".

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