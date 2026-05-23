Allegri ha ragione?

Gli infortuni hanno condizionato la stagione di entrambi: Pulisic ha saltato 7 partite per diversi problemi muscolari, mentre Leao ne ha perse 13 e ha convissuto tutto l'anno con problemi di pubalgia. Nonostante l'importanza di entrambi nel progetto tecnico, hanno giocato soltanto 10 partite insieme dal primo minuto quest'anno. Il portoghese ha totalizzato 10 gol e 3 assist in 30 presenze, lo statunitense 10 reti e 4 assist in 33 apparizioni. La nostra sensazione è che il 3-5-2 non valorizzi le caratteristiche di nessuno dei due. In carriera hanno dimostrato di rendere al massimo partendo larghi e giocando con un riferimento offensivo al centro. Se il Milan ha intenzione di mantenere lo stesso modulo, Leao e Pulisic potrebbero essere sacrificati in favore di attaccanti più "classici", ma se il sistema di gioco diventasse un 4-3-3, un 4-2-3-1 o un 3-4-2-1, le loro qualità potrebbero ancora fare comodo.