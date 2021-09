Liverpool-Milan, Pioli: “Giroud? Non al massimo, ma è disponibile”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Milan: il tecnico si è soffermato sulle condizioni di Giroud

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Milan. L'allenatore si è soffermato su Olivier Giroud e Ante Rebic, i due che dovranno sostituire Ibrahimovic: "Come sta Giroud? Lunedì un po' giù, oggi meglio. Non ha ancora i 90', stando fermi due settimane qualcosina viene a mancare. Sta bene ed è disponibile. Rebic viene da un'ottima prestazione e sono sicuro che entrambi si faranno trovare pronti in ogni caso. Hanno caratteristiche diverse, ma si compensano bene con il resto della squadra". Ibrahimovic salta il Liverpool: ecco il problema dello svedese.