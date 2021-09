Liverpool-Milan, Ibrahimovic assente dell’ultima ora: i motivi | PM News

Zlatan Ibrahimovic salterà Liverpool-Milan di Champions League di domani sera. Lo svedese non debutterà dunque ora con il Diavolo ad Anfield

Zlatan Ibrahimovic salterà la trasferta di Liverpool. L'attaccante del Milan, infatti, come appreso dalla nostra redazione, soffre per un problema al tendine achilleo. Pertanto, Ibrahimovic resterà a Milano a scopo precauzionale e salterà l'atteso ritorno in Champions League.