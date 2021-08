Juventus, Allegri: “Sarà un campionato equilibrato, servirà continuità”

L'allenatore della Juventus, Max Allegri, ha parlato del campionato che sta per iniziare: secondo il tecnico sarà un torneo equilibrato

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match amichevole tra Juventus e Atalanta, Massimiliano Allegri ha parlato di che tipo di campionato sarà quello che sta per iniziare. Ecco le parole dell'allenatore bianconero. "Ci sono 38 tappe, sarà un campionato equilibrato e servirà continuità. Partiamo per vincere e a marzo serve essere lì a lottare per lo Scudetto, questo è sicuro. L'Atalanta è una realtà del campionato italiano, Gasperini sta facendo grandi cose anche in Europa. Ha una squadra fisica e che gioca bene a calcio: sarà una delle otto candidate a vincere lo Scudetto".