Juric: “Pioli grande allenatore. Si vede come entra nella testa dei giocatori”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan, Ivan Juric ha parlato di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni: "Lo apprezzo, in passato l'ho seguito molto. Ha tanta empatia con i giocatori e crea tante soluzioni, è diventato un grandissimo allenatore: varia molto, ha conoscenze e mi piace tanto. Nel Milan si vede come entra nella testa dei centrocampisti, Bennacer ad esempio contro il Chelsea marcava Sterling".