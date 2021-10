Inter, Inzaghi: “Scudetto? Noi vogliamo essere protagonisti” | News

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, Simone Inzaghi ha parlato delle favorite per la vittoria dello scudetto dopo le parole pronunciate da Allegri. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro. "Inter favorita? Se lo dice lui (Allegri, ndr), un tecnico che stimo tanto, fa piacere. Io potrei dire lo stesso di loro, del Napoli, del Milan e non solo. Noi vogliamo essere protagonisti e cercheremo di fare del nostro meglio".