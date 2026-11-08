Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Genoa-Milan 1-2, così De Rossi nella conferenza stampa post-partita

Su Rúben Amorim: “Non lo devo giudicare: è più piccolo di me, ma ha tanta esperienza in più di me. Io imparo da lui. Lo studiamo, lo guardiamo. Gioca con un modulo che a me piace molto. Mette molta qualità sugli esterni, una cosa che ho provato anche a fare qui. Certo non con Diego Moreira, ma con le dovute proporzioni e possibilità. Mi piace come comunica, non tira la croce addosso ai suoi giocatori neanche quando perde, è sempre sincero quando perde. Sta facendo un ottimo lavoro”.

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Su Luka Modrić: “Per chiunque ami questo sport, è emozionante vedere questo giocatore dipingere calcio così a 41 anni. L'anno scorso lo avevo fatto marcare a uomo, quest'anno giocava a due. Lui ha un tempo di gioco superiore. Forse va un po' più piano, ma il pensiero va. Ci siamo un po' beccati un paio di volte e gli ho detto 'Non gioco più quindi non ti posso menare'. Ma è bello, bello veramente. Lui come Adrien Rabiot: giocatori mondiali”.