Al centro sportivo rossonero di Milanello l'allenatore rossonero Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa . Il tecnico lusitano ha introdotto i temi principali di Milan-Juventus di domani sera, partita valida per la 13^ giornata della Serie A 2024-2025 . Tra i vari argomenti, ovviamente, anche il tema Theo Hernandez . Ecco la risposta di Fonseca.

Milan, come sta Theo Hernandez? Fonseca risponde così. E sulle parole di Deschamps...

"Per me Theo Hernandez è il miglior terzino sinistro al mondo, non ho dubbi. È stata una questione di adattamento. Abbiamo parlato in questi giorni, sta imparando cose importanti. Mi sembra che sia più motivato che mai. Un segnale importante per averlo al livello migliore”.