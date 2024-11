Milan, Serginho: “Theo Hernandez? Volete cinquanta assist?”

Milan, Serginho, ex terzino rossonero, ha rilasciato una lunga intervista per 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche di Theo Hernandez

«Vale lo stesso discorso fatto per Leao: cosa si aspetta la gente da un terzino sinistro? Cinquanta assist e dieci gol in una stagione? È reduce da quattro annate super e può starci che dopo l’Europeo non abbia iniziato al massimo». LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, Reijnders contro Koopmeiners: numeri all'apposto