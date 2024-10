Francia, Deschamps: “Theo non è nel suo miglior momento e lo sa bene”

Deschamps su Theo Hernandez

"Theo Hernandez? Ha avuto un inizio di stagione piuttosto difficile. Ho già discusso della situazione con lui per varie ragioni. In base ai risultati della sua squadra, avrebbe potuto fare meglio. Ne è consapevole, naturalmente. È contento di essere in nazionale, e lo stesso vale per tutti quei giocatori che stanno attraversando momenti difficili nei loro club. Non sta vivendo il suo miglior periodo. Ha delle responsabilità, ma ciò può dipendere da diversi fattori, in particolare dai risultati quotidiani della sua squadra, che non sono quelli sperati".