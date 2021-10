Chiellini: “Io l’Ibra dei difensori? Zlatan entità altissima, lasciamolo stare”

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale, ha risposto così a chi lo ha paragonato a Zlatan Ibrahimovic

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale, ha risposto a chi lo ha paragonato a Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Spagna, semifinale di Nations League: "Io l'Ibrahimovic dei difensori? Ibra è Ibra, è un'entità talmente alta che lasciamolo stare lì. Io questa vecchiaia calcistica me la sto godendo, mi diverto e vediamo dove arriverò con tanti ragazzi che mi danno energie".