Pioli: “La squadra si è disunita prima del 2-2. Ibrahimovic non è al 100%”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan , partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022 . Queste le sue dichiarazioni.

Se il pareggio è dovuto da un calo mentale: "La squadra si è disunita prima del 2-2, abbiamo cominciato il secondo tempo male pensando di aver già chiuso la partita. E' stato un errore mentale. La squadra, invece, è stata brava dopo il 2-2- a riprendere in mano il gioco e vincere la partita".

Su Ibrahimovic: "La condizione di Zlatan non è ancora al 100%, e il minutaggio di oggi è stato superiore a quello che doveva essere, ma questo lo aiuterà a tornare in condizione, è un giocatore importante. Domani allenamento al mattino e test alla partita di martedì poi se riesco guarderò le partite".

Sulle 100 panchine e su Ibra e Giroud in campo insieme: "La vittoria per le 100 presenze è un bellissimo regalo. Le partite dopo la Champions sono sempre difficili. Zlatan è stato in campo perché c'era bisogno. E' andate bene così".