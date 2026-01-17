Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Allegri verso Milan-Lecce: “Ho detto che ci sono cambi, ma non so quali. Oggi …”

CONFERENZA

Allegri verso Milan-Lecce: “Ho detto che ci sono cambi, ma non so quali. Oggi …”

Allegri verso Milan-Lecce: 'Ho detto che ci sono, ma non so quali. Oggi ...'
Milan-Lecce, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida. I possibili cambi. Ecco l'estratto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Ho detto che ci sono, ma non so quali. Oggi vedo la squadra". Queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Lecce su se ci sarà qualche cambio rispetto alla squadra titolare vista in Como-Milan 1-3. "Vediamo chi ha recuperato, Rafa Leao come sta. È stato decisivo, ma appena si toglie il fastidio può e deve fare molto meglio".

Allegri continua con la sua analisi: "Fullkrug è entrato bene... Devo capire oggi chi è nelle condizioni migliori. Ci sarà da spingere, da correre. I cambi saranno importanti, lo sono stati a Como e nelle ultime. Non perché l'indovino io, ma perché si mettono a disposizione".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Lecce, le parole di Allegri nella conferenza della vigilia >>>

L'allenatore del Milan sottolinea: "Un segnale importante, da continuare ad avere. Perché se chi entra abbassa il livello tecnico e mentale possiamo avere problemi. Siamo nella seconda parte di stagione e si abbassa il limite d'errore". Vedremo quindi domani quali saranno le scelte ufficiali di Massimiliano Allegri per Milan-Lecce.

Leggi anche
Milan è solo fortuna? Allegri non ci sta e tuona: “Mancanza di rispetto”. E sulle...
Camarda e non solo, Allegri sui giovani del Milan: “Quattro sono fortissimi”. Ecco chi

© RIPRODUZIONE RISERVATA