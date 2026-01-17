Allegri verso Milan-Lecce: 'Ho detto che ci sono, ma non so quali. Oggi ...'

" Ho detto che ci sono, ma non so quali. Oggi vedo la squadra ". Queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Lecce su se ci sarà qualche cambio rispetto alla squadra titolare vista in Como-Milan 1-3 . "Vediamo chi ha recuperato, Rafa Leao come sta . È stato decisivo, ma appena si toglie il fastidio può e deve fare molto meglio ".

Allegri continua con la sua analisi: "Fullkrug è entrato bene... Devo capire oggi chi è nelle condizioni migliori. Ci sarà da spingere, da correre. I cambi saranno importanti, lo sono stati a Como e nelle ultime. Non perché l'indovino io, ma perché si mettono a disposizione".