Allegri verso Milan-Lecce: 'Ho detto che ci sono, ma non so quali. Oggi ...'

Milan-Lecce, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida. I possibili cambi. Ecco l'estratto
"Ho detto che ci sono, ma non so quali. Oggi vedo la squadra". Queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Lecce su se ci sarà qualche cambio rispetto alla squadra titolare vista in Como-Milan 1-3. "Vediamo chi ha recuperato, Rafa Leao come sta. È stato decisivo, ma appena si toglie il fastidio può e deve fare molto meglio".
Allegri continua con la sua analisi: "Fullkrug è entrato bene... Devo capire oggi chi è nelle condizioni migliori. Ci sarà da spingere, da correre. I cambi saranno importanti, lo sono stati a Como e nelle ultime. Non perché l'indovino io, ma perché si mettono a disposizione".