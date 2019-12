Calciomercato Milan – Rebic, numeri deludenti: pronto a tornare all’Eintracht

CALCIOMERCATO MILAN – Zero gol in 177 minuti disputati fino a questo momento e candidato probabilmente alla palma di peggior acquisto dell’estate del Milan. Ante Rebic è certamente un oggetto misterioso in casa rossonera. Titolare, determinante e grintoso quando indossa la maglia della nazionale croata. Spento, impalpabile e poco pericoloso nelle rare occasioni in cui prima Giampaolo e poi Pioli lo hanno mandato in campo.

Arrivato in estate in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, per Rebic questi potrebbero già essere gli ultimi giorni a Milanello. Se Andre Silva rimarrà a Francoforte almeno fino a giugno, il croato numero 18, al contrario, potrebbe tornare in Germania già a gennaio col club rossonero intenzionato ad interrompere in anticipo il prestito.

In attacco è sceso praticamente ultimo nelle gerarchie di Stefano Pioli, nonostante fosse l’unico calciatore ad essere già stato allenato – anche se per un brevissimo periodo – dal tecnico emiliano prima del suo arrivo in rossonero. L’ex allenatore della Lazio, infatti, lo allenò per poco tempo alla Fiorentina, ma non ha avuto comunque un occhio di riguardo. La partita che probabilmente ha convinto Pioli del fatto che Rebic non fosse all’altezza è stata quella contro la Lazio. In quella occasione il croato giocò titolare al posto dell’infortunato Suso, ma venne sostituito all’intervallo dopo 45 minuti pessimi.

Difficile vederlo in campo contro l’Atalanta, ma nel caso rischierebbe davvero di essere la sua ultima presenza in rossonero dopo 6 mesi davvero da dimenticare in fretta. L’Europeo è alle porte e Rebic lo vuole giocare da protagonista e per farlo ha bisogno di una squadra che punti su di lui. Stesso discorso per Ricardo Rodríguez: ecco le ultime sul terzino svizzero>>>

