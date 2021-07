Calciomercato Milan – Il Chelsea offre Bakayoko in prestito al Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Chelsea sarebbe disposto ad offrire in prestito al Napoli Tiemoué Bakayoko

Tiemoué Bakayoko è sicuramente uno dei nomi più citati durante questa sessione estiva di calciomercato. Dopo aver giocato l'ultima stagione con la maglia del Napoli, il centrocampista francese ha fatto ritorno al Chelsea, club che ne detiene il cartellino. Il Milan, alla ricerca di un calciatore che possa dare qualità e quantità al reparto di centrocampo, avrebbe individuato nell'ex Monaco il profilo giusto. In caso di un suo arrivo dalla parti di Milanello, si tratterebbe di un ritorno in quanto ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2019-2020. Secondo 'Il Mattino', però, il suo passaggio al club di via Aldo Rossi non è così scontato. Stando a quanto riporta il quotidiano, i 'blues' avrebbero offerto in prestito il classe 1994, con il Napoli che dovrebbe solamente accollarsi l'ingaggio. La sensazione è che il futuro di Bakayoko verrà definito solamente nelle battute finali di questa finestra di mercato. Kessié, Ziyech e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.