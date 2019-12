Calciomercato Milan – I talenti dell’est: Soucek, il mediano goleador

CALCIOMERCATO MILAN – Tomas Soucek è già stato osservato dai dirigenti del Milan durante i gironi di Champions, destando ottime impressioni: si tratta di un centrocampista capace di abbinare quantità e qualità. Arrivando al Milan andrebbe a colmare quel “vuoto di fisicità” creato dall’addio di Bakayoko. Ma conosciamo meglio Soucek: in quale ruolo gioca, che caratteristiche ha, quale potrebbe essere il prezzo. Curiosità e statistiche nella nostra scheda-profilo.

Nome: Tomas Soucek

Età: 24 (nato il 27 febbraio 1995 a Havlickuv Brod)

Nazionalità: ceca

Squadra: Slavia Praga

Ruolo: mediano

Piede preferito: destro

Prezzo: 10 milioni (fonte transfermarkt.it)

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – Il percorso calcistico di Tomas Soucek inizia però fra i dilettanti del FC Slovan Havlickuv Brod, la squadra della sua cittadina. Le sue qualità importanti si intravedono quasi subito e a 9 anni lo notano gli scout dello Slavia Praga, la squadra “popolare” della capitale ceca. Questi decidono di portarlo subito a Praga, dove in breve diventa uno dei talenti più promettenti del settore giovanile: nella stagione 2013-2014 viene convocato per la prima volta in prima squadra e per tutta la stagione farà parte del gruppo dei “grandi”. Quando l’esordio fra i professionisti sembrerà imminente, tuttavia, Soucek si scontrerà con la dura realtà calcistica: la stagione successiva non troverà spazio, non venendo nemmeno convocato.

Nel mercato invernale decide di passare al Viktoria Zizkov, squadra di seconda divisione. L’8 marzo 2015 arriva il tanto atteso esordio fra i professionisti: 65 minuti contro l’FC Zlin, in un match finito 2-1 per la squadra avversaria. In poco tempo diventa un titolare inamovibile del centrocampo della squadra ceca, che a fine stagione verrà promossa in Fortuna Liga, la “Serie A” ceca.

Lo Slavia Praga monitora costantemente la sua crescita e decide di riportarlo a casa, rendendolo il leader indiscusso del centrocampo biancorosso, nonostante i soli 21 anni di età: gioca 29 partite su 30, non venendo mai sostituito e segnando 7 goal. Lo Slavia termina la sua stagione al quinto posto e per Soucek sembra essere arrivato il momento di esplodere, ma la stagione successiva non trova più spazio, a causa dell’arrivo del centrocampista Ngadeu-Ngadju. Nonostante ciò riesce ad esordire con la Nazionale della Repubblica Ceca in un’amichevole contro la Danimarca, il 15 novembre del 2016.

Dato lo scarso minutaggio, nell’inverno del 2017 passa allo Slovan Liberec, dove si afferma definitivamente nel ruolo di mediano e convince lo Slavia, diventato campione di Repubblica Ceca, a riportarlo a casa: Tomas non delude le aspettative, prendendo in mano le redini del centrocampo e guidando la squadra al secondo posto in campionato. Segna tre goal in tutte le competizioni ed esordisce nei preliminari di Champions League, persi con l’Apoel Nicosia. Durante il mercato estivo viene osservato dalla Fiorentina, ma l’interesse dei viola non si concretizza.

La stagione 2018-2019 è quella della definitiva consacrazione: Soucek si riconferma leader del centrocampo dello Slavia Praga, vestendo in alcune partite anche la fascia di capitano. La sua squadra vince il campionato e arriva fino agli ottavi di finale in Europa League, durante la quale gioca alcune partite che sono entrate nella storia dei biancorossi: dopo aver superato agevolmente i gironi, ai sedicesimi elimina il cinque volte campione Siviglia e perde solo agli ottavi contro i futuri campioni del Chelsea. In queste tre partite (salterà solo l’andata con il Chelsea per somma di ammonizioni) Soucek metterà a referto 2 goal e 3 assist, attirando su di sé l’interesse degli addetti ai lavori. In campionato quel “quel mediano altissimo” riuscirà a segnare 10 goal e a completare 5 assist, e nei playoff scudetto aumenterà le sue statistiche di 3 goal e 1 assist. Numeri straordinari per un mediano, che però si distingue proprio per la sua spiccata capacità realizzativa. Qualità che gli ha fruttato l’interesse di molti club, fra cui quello di alcuni club russi, Dinamo e Spartak Mosca su tutti. Dall’Italia è anche arrivata un’offerta della Fiorentina, che sembrava molto vicina a chiudere, ma alla fine anche questa volta nulla si è concretizzato.

Oggi Tomas si trova ancora a Praga, dove è diventato l’idolo dei tifosi biancorossi e il centrocampista più temuto della Repubblica Ceca: i suoi goal sono 8 in 16 partite e momentaneamente guida la classifica marcatori. Noi italiani abbiamo avuto modo di conoscerlo in Champions League, poiché si trovava nello stesso girone dell’Inter: ha segnato due goal, uno dei quelli proprio contro i nerazzurri. Ha stupito tutti e sicuramente non rimarrà in Repubblica Ceca ancora per molto.

