Calciomercato Milan – Confermato l’interesse per Fofana: le novità

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene scritto da Tuttosport, il Milan starebbe cercando un nuovo difensore centrale da inserire vicino a Kjaer, Romagnoli e Musacchio.

Un nome caldo è quello di Wesley Fofana del Saint Etienne. Il classe 2000 è stato monitorato a lungo dagli osservatori rossoneri, e le relazioni sono più che positive. I contatti tra il Milan e il club francese saranno costanti nei prossimi giorni per capire se questa trattativa può concretizzarsi o meno: in caso di arrivo del difensore, Matteo Gabbia potrebbe essere ceduto in prestito in Serie A o in Serie B. Intanto arrivano novità importanti sul futuro di Dani Olmo, continua a leggere >>>

