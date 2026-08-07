Il Milan ha ufficialmente salutato Perth (Western Australia) per trasferirsi a Giacarta, in Indonesia. Domani, alle ore 14:00 italiane, i rossoneri scenderanno in campo al Gelora Bung Karno Stadium contro il Chelsea per la seconda amichevole di lusso della tournée pre-campionato. Sul volo charter che ha portato la squadra in Asia, tuttavia, si è registrata un'assenza pesante: quella di Mario Gila.

Milan, il rientro anticipato di Gila in Italia

Il difensore spagnolo classe 2000, acquistato in questa sessione estiva di calciomercato per una cifra importante pari a, ha preso la via del ritorno verso l'Italia. Gila non ha viaggiato da solo: insieme a lui sono rientrati anticipatamente a Milano anche i giovani aggregati Emanuele Borsani, Aurelien Guernier, Andrej Kostić e Lorenzo Ossola.

La scelta dello staff tecnico e medico rossonero è puramente precauzionale. Essendo attualmente indisponibile per l'impegno contro i Blues, si è preferito evitare al calciatore lo stress logistico della tappa indonesiana, permettendogli di focalizzarsi sul recupero totale.

L'infortunio contro il Celtic e la tabella di marcia a Milanello

Come dettagliato da La Gazzetta dello Sport, il numero 34 rossonero beneficerà di un programma di lavoro altamente specifico. Una volta smaltite le fatiche del volo intercontinentale, Gila inizierà ad allenarsi in differenziato sui campi di, con l'obiettivo medico di aggregarsi nuovamente al gruppo già a partire dalla prossima settimana.

Ricordiamo la dinamica dello stop: il difensore ex Lazio si è fermato lo scorso 25 luglio a Glasgow, durante il match contro il Celtic. Entrato all'inizio del secondo tempo (46'), era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 68' (sostituito da Valeri Vladimirov) a causa di un risentimento al retto femorale destro. Un problema muscolare che lo ha già costretto a saltare il derby amichevole contro l'Inter.

Il retroscena: Gila ha provato fino all'ultimo a stringere i denti per esserci contro il Chelsea. Tuttavia, dopo le sessioni di scarico e i test personalizzati svolti nella palestra di Perth, il giocatore e la "rosea" confermano che si è scelto di non forzare i tempi per evitare pericolose ricadute.

I prossimi impegni del Milan e il focus su Torino-Milan

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Scenario ottimista : un breve rodaggio nei minuti finali contro i Red Devils a Ferragosto.

: un breve rodaggio nei minuti finali contro i Red Devils a Ferragosto. Scenario concreto: la piena disponibilità per la prima giornata di Serie A, in programma domenica 23 agosto alle ore 20:45, sul campo del Torino guidato dall'ex terzino rossonero Ignazio Abate.

Il calendario del pre-campionato rossonero si fa stringente. Dopo il Chelsea, il Diavolo avrà a disposizione un unico grande test generale prima del debutto ufficiale: la sfida di Ferragosto contro ilL'obiettivo reale di Mario Gila è duplice:

Nessun rischio inutile, dunque: il muscolo dovrà essere guarito al 100% prima di tornare a caricare.