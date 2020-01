Calciomercato Milan – Arriva Begovic, Reina ufficiale all’Aston Villa

CALCIOMERCATO MILAN – Asmir Begovic al Milan e Pepe Reina all’Aston Villa: nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità della doppia operazione. Entrambi partono in prestito secco e quindi ritorneranno alle loro squadre di appartenenza a fine stagione. Il bosniaco oggi si unirà ai compagni per il primo allenamento, la giornata di ieri è servita per sbrigare le ultime pratiche burocratiche. Quasi impossibile pensare ad un suo impiego contro la Spal in Coppa Italia visto il forfait di Gianluigi Donnarumma, molto più probabile ci sia Antonio a difendere la porta rossonera. Qualora il classe 1999 non dovesse recuperare per domenica contro l’Udinese, allora Begovic si candiderà per una maglia da titolare. Il portiere fa parte di una nuova politica della società che ha deciso di puntare sull’esperienza, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android