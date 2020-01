Di Marzio: “Il Milan ha chiesto all’Inter Politano. Borini al Verona”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista sportivo di Sky Sport Gianluca Di Marzio, intervenuto alla trasmissione ‘Calciomercato L’Originale’, ha fatto il punto sul mercato del Milan. “Il Milan cerca un attaccante esterno. L’obiettivo è Matteo Politano dell’Inter: la dirigenza rossonera ha incontrato oggi i procuratori del calciatore che ha accettato la destinazione. Ora bisognerà trattare con l’Inter. il Milan in ogni caso dovrà far comunque uscire qualcuno in attacco”, le parole del giornalista.

Su Borini: “Borini ha scelto a sorpresa il Verona. Aveva le possibilità Genoa e Sampdoria ma ha scelto l’Hellas Verona, si è preso la notte per l’ultima riflessione ma in mattinata comunicherà la decisione. Si va verso un Borini per 6 mesi da Juric”. Intanto, l’agente di Reina è a Birmingham per chiudere>>>

