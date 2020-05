Bucchioni: “Arnault non vuole prendere il Milan. Friedkin ci provò..”

MILAN NEWS – Intervistato da Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della possibile cessione del Milan a Bernard Arnault. “Arnault non ha nessuna intenzione di prendere il Milan e al momento non ci sono situazioni aperte. C’è stato un tentativo di Friedkin ma alla richiesta di 1 miliardo è scappato come un treno. Finché non si libera del fondo Elliott il Milan non potrà tornare grande”, ha dichiarato il giornalista. Intanto, novità importanti sul futuro di Musacchio: LE ULTIME>>>

