Lazio-Milan, il report da Milanello: presenti Maldini e Massara

Tornata da Ferrara in nottata, questa mattina la squadra ha ripreso subito il lavoro a Milanello. Dopo il ritrovo negli spogliatoi alle 10.30, i rossoneri sono scesi in campo per l’allenamento odierno, il primo verso la Lazio, al quale hanno assistito anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Sessione defaticante in palestra per gli undici titolari nella gara dello stadio Mazza, sessione in gruppo gli altri giocatori della rosa i quali hanno iniziato il riscaldamento attraverso una serie di esercizi utilizzando degli attrezzi; a seguire spazio al pallone con dei torelli a tema e poi con alcune esercitazioni tecniche, infine possesso palla e la consueta partitella su campo ridotto.

