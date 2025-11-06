L'assemblea degli azionisti del Milan, nella giornata di ieri, ha approvato il bilancio dei rossoneri per la stagione 2024-25. Per il terzo anno consecutivo RedBird registra un utile: stavolta 3 milioni di euro di positivo per il Milan, anche grazie alla cessione di Reijnders al Manchester City. Non solo cessioni e riscatti, il bilancio sorride anche per quanto riguarda i bonus di vecchie operazione e per quanto riguarda i proventi derivanti da clausole sell on fee (percentuale sulla rivendita). Da come si legge sul bilancio, da queste operazioni, il Milan ricava un totale di 17.775.000€ con l'impatto anche di Suso, giocatore che ha lasciato il Milan nel lontano 2019/20. Ecco i dettagli.