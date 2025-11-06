Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news economiche milan Sorpresa Suso, le casse del Milan ringraziano: ecco il sorprendente dato a bilancio

ULTIME MILAN NEWS

Sorpresa Suso, le casse del Milan ringraziano: ecco il sorprendente dato a bilancio

Suso dà ancora un 'contributo' al Milan: ecco la sorpresa dal bilancio rossonero
Suso, ex esterno del Milan, continua a dare il suo 'contributo' alle casse rossonere. Ecco l'impatto a bilancio del Diavolo dell'ex attaccante. I dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

L'assemblea degli azionisti del Milan, nella giornata di ieri, ha approvato il bilancio dei rossoneri per la stagione 2024-25. Per il terzo anno consecutivo RedBird registra un utile: stavolta 3 milioni di euro di positivo per il Milan, anche grazie alla cessione di Reijnders al Manchester City. Non solo cessioni e riscatti, il bilancio sorride anche per quanto riguarda i bonus di vecchie operazione e per quanto riguarda i proventi derivanti da clausole sell on fee (percentuale sulla rivendita). Da come si legge sul bilancio, da queste operazioni, il Milan ricava un totale di 17.775.000€ con l'impatto anche di Suso, giocatore che ha lasciato il Milan nel lontano 2019/20. Ecco i dettagli.

Daniel Maldini 6,5 (clausola rivendita)

Marco Brescianini 6 (clausola rivendita)

Sandro Tonali 1,9 (bonus attivati)

Marco Nasti 0,5 (bonus attivati)

Pierre Kalulu 0,242 (bonus attivati)

Charles De Ketelaere 0,489 (bonus attivati)

Suso 0,244 (bonus attivati)

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sulle fasce poche alternative? Tare potrebbe tornare su un vecchio obiettivo>>>

LEGGI ANCHE

Contributo solidarietà riconosciuto 1,33. Un contributo sorprendente per le casse rossonere visto che Suso ha lasciato da tante stagioni il Milan dopo 24 in 153 presenze.

Leggi anche
Bilancio Milan, 83 milioni di introiti: fondamentale la cessione di Reijnders. Gimenez …
Milan, traguardo storico: superati i 100 milioni dai ricavi dagli sponsor

© RIPRODUZIONE RISERVATA