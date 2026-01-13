Milan Futuro, preso Babaj: ecco il comunicato ufficiale del club rossonero

Babaj è un centrocampista centrale croato di origini kosovare (è nato a Pristina il 23 aprile 2009) che arriva dal KF Prishtina e Re, compagine che milita nella Superliga del Kosovo, torneo in cui il ragazzo, fin qui, in stagione, ha totalizzato 96' in 7 partite. Il suo contratto sarebbe scaduto il 30 giugno: il Milan ha giocato d'anticipo e lo ha portato subito in maglia rossonera.