Milan Futuro, preso Babaj: ecco il comunicato ufficiale del club rossonero

Il giovanissimo Aron Babaj, centrocampista croato classe 2009, entra a far parte del progetto Milan Futuro: lo ha annunciato ufficialmente il club di Via Aldo Rossi in un comunicato. Ecco che tipo di giocatore è il nuovo rossonero
Daniele Triolo Redattore 

"AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Aron Babaj. Farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il centrocampista nato nel 2009 ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".

Con questa nota ufficiale, diramata in giornata sul sito web ufficiale del club di Via Aldo Rossi, il Milan ha annunciato l'innesto di Babaj negli organici delle proprie principali squadre giovanili (il Milan Primavera di mister Giovanni Renna e il Milan Futuro di mister Massimo Oddo, che milita in Serie D), quale rinforzo di qualità e sostanza per la sessione invernale del calciomercato.

Babaj è un centrocampista centrale croato di origini kosovare (è nato a Pristina il 23 aprile 2009) che arriva dal KF Prishtina e Re, compagine che milita nella Superliga del Kosovo, torneo in cui il ragazzo, fin qui, in stagione, ha totalizzato 96' in 7 partite. Il suo contratto sarebbe scaduto il 30 giugno: il Milan ha giocato d'anticipo e lo ha portato subito in maglia rossonera.

