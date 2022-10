Milan Femminile, la sfida alla Juventus si giocherà in un campo inedito

Un appuntamento importante, un esame difficile, un'opportunità per reagire: la squadra di Ganz giocherà in casa ma eccezionalmente non al PUMA House of Football - Centro P. Vismara, a causa della concomitanza della gara del campionato Primavera. Milan-Juventus, quindi, sarà di scena a Zanica presso l' AlbinoLeffe Stadium .

È aperta la vendita dei biglietti per assistere alla sfida al prezzo unico di 10€; di 5€, invece, per gli Under 12. In uno stadio inedito, le rossonere hanno come sempre bisogno del sostegno dei milanisti.