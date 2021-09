Milan femminile, gli impegni di settembre della squadra di Ganz | News

Ecco gli impegni del mese di settembre del Milan femminile: le ragazze allenate da Maurizio Ganz disputeranno tre partite

Un bel 4-0 al Verona per inaugurare la stagione di Serie A, ora le rossonere sono attese da una doppia trasferta contro due neopromosse: la Sampdoria e la Lazio, che si sono sfidate nella prima giornata. Il mese di settembre si chiuderà al Vismara contro il Sassuolo, grande avversaria della cavalcata dell'anno scorso per la qualificazione in Women's Champions League.