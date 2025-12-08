Milan Femminile, Bakker: 'Vittoria con il Napoli vale il doppio. Il derby ...'

L'allenatrice Suzanne Bakker ha parlato dopo la partita tra il Milan Femminile e il Napoli che ha visto le rossonere trionfare. Ecco le sue parole a Milan TV

"Questa è la doppia vittoria di oggi. Karen Appiah è così rapida. E quando loro hanno messo un altro attaccante c'erano tante possibilità di uno contro uno: questo è capitato ed è riuscita a segnare così il 2-0 che ci ha permesso di stare rilassate nel finale. Sono anche critica. Onestamente le decisioni nel terzo finale di campo dobbiamo migliorarle".