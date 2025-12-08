Milan Femminile, Bakker: 'Vittoria con il Napoli vale il doppio. Il derby ...'

Pianeta Milan
L'allenatrice Suzanne Bakker ha parlato dopo la partita tra il Milan Femminile e il Napoli che ha visto le rossonere trionfare. Ecco le sue parole a Milan TV
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Grande vittoria del Milan Femminile contro il Napoli: le rossonere sbancano il 'Piccolo' di Cercola battendo le partenopee, agganciandole al terzo posto in classifica. Un bel passo avanti per la squadra femminile del Milan. L'allenatrice Suzanne Bakker ha parlato dopo la partita. Ecco le sue parole a 'Milan TV'.

"Questa è la doppia vittoria di oggi. Karen Appiah è così rapida. E quando loro hanno messo un altro attaccante c'erano tante possibilità di uno contro uno: questo è capitato ed è riuscita a segnare così il 2-0 che ci ha permesso di stare rilassate nel finale. Sono anche critica. Onestamente le decisioni nel terzo finale di campo dobbiamo migliorarle".

Verso il derby contro l'Inter: "Molte giocatrici sono tornate dagli impegni con le Nazionali e alcune di loro hanno viaggiato moltissimo. La cosa più importante è recuperare e riposare: gli daremo loro due giorni per tornare fresche. Martedì ci ritroviamo e inizieremo a preparare il Derby".

