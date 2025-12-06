QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Due settimane di sosta sono servite a Coach Bakker per tirare il fiato e recuperare qualche giocatrice. Le rossonere si sono messe alle spalle il pareggio casalingo con il Sassuolo e sono pronte a ripartire. Rientra Angelica Soffia, assente per tutto il mese di novembre per un problema muscolare, mentre arriva la prima convocazione stagionale per Sara Stokić, al rientro dopo un lungo infortunio. Non ci sarà Chanté Dompig, squalificata, out anche Babb, Gemmi, Renzotti, Zanini e Sorelli, alle prese con i rispettivi infortuni. Ottime risposte da parte delle rossonere impegnate in nazionale in questa pausa: 2 gol per Arrigoni con l'Italia U23, ma in rete anche Koivisto, Kyvåg, Ijeh e Dompig.

Coach Bakker alla vigilia del match: "Affrontare un Napoli fisico e in grande forma significa che dovremo essere pienamente concentrati fin dal primo minuto, sia mentalmente che tatticamente. Dopo la sosta per le nazionali, torniamo con una fame rinnovata per mostrare di nuovo la nostra identità. Siamo pronti a lottare insieme per ottenere il massimo".

QUI NAPOLI

Il Napoli arriva a questa sfida con un ottimo stato di forma, avendo vinto le ultime due partite di campionato. La vittoria per 3-1 contro il Genoa ha confermato la solidità della squadra partenopea, che ha dimostrato di saper gestire bene le situazioni di vantaggio. La formazione di Sassarini sta vivendo la sua migliore partenza in Serie A dopo le prime sette gare stagionali sia in termini di punti raccolti (13) che di vittorie conquistate (quattro - 1N, 2P). In precedenza, il Napoli aveva ottenuto un'importante vittoria per 1-0 contro l'Inter, consolidando la sua posizione tra le prime tre in classifica. La squadra di Sassarini è in crescita e punta a continuare la sua striscia positiva contro il Milan.

PRE-PARTITA

Il Milan è imbattuto in ognuno dei 10 confronti con il Napoli in Serie A (7V, 3N) e contro nessuna avversaria vanta una striscia di imbattibilità più lunga nella competizione (10 anche con la Sampdoria).

Il Milan ha registrato quattro vittorie e un pareggio nelle cinque trasferte di Serie A disputate in casa del Napoli e in queste cinque non ha mai subito più di un gol (due totali); la formazione partenopea è infatti quella contro cui il Diavolo ha concesso meno reti in media in esterna (0.4) tra quelle affrontate almeno cinque volte lontano da casa nel torneo.

Il Milan è la squadra con la più alta percentuale realizzativa in questo campionato (15%), davanti a Roma (14.4%), Fiorentina (13.7%) e proprio Napoli (13.6%).

DOVE VEDERLA IN TV

In Italia, Napoli-Milan sarà visibile in diretta su DAZN. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A WOMEN

Sarà Alessandro Recchia di Brindisi l'arbitro della sfida, assistenti Luca Capriuolo di Bari e Arli Veli di Pisa. Quarto ufficiale Marco Ferrara di Roma 2 e operatore FVS Steven La Regina di Battipaglia.

8ª giornata di Serie A Women, il programma: sabato alle 12.30 Napoli-Milan aprirà il programma della giornata, alle 14.30 Roma-Juventus. Domenica alle 12:30 Inter-Genoa, alle 15:00 Fiorentina-Ternana Women e alle 18:00 Parma-Como Women. Lunedì, in conclusione, Sassuolo-Lazio alle 12:30.

Ecco la classifica attuale: Roma 18; Juventus 13; Napoli 13; Como 12; Fiorentina 11; Milan 10; Inter 9; Lazio 9; Parma 7; Sassuolo 6; Genoa 6; Ternana 4.