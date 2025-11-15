Pianeta Milan
Como-Milan Femminile 1-0: le ragazze rossonere perdono di misura. Decisivo un rigore nel finale

Como-Milan Femminile 1-0: le rossonere non bissano il successo recente contro la Juventus e perdono contro la squadra lombarda. Ecco il report
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua il campionato del Milan Femminile. La squadra dell'allenatrice Bakker arrivava dalla bella vittoria contro la Juventus per 2-1. Purtroppo le rossonere non sono riuscite a bissare il successo contro le bianconere. Il Milan Femminile ha perso, infatti, di misura contro il Como Women, che ora si trova al secondo posto in classifica dietro la Roma. Milan, invece, al momento quarto. Prossimo impegno per le rossonere contro il Sassuolo la prossima domenica. Ecco il report ufficiale di Como-Milan Femminile dal sito ufficiale del Diavolo.

Como-Milan Femminile 1-0: il report

—  

Dopo due vittorie consecutive arriva una battuta d'arresto per le rossonere: allo Stadio Ferruccio di Seregno, Como Women-Milan termina 1-0 per le padrone di casa, che agganciano momentaneamente la Roma in testa alla classifica a quota 12. A decidere una partita piena di episodi un rigore di Nischler nel finale, dopo che la stessa nazionale azzurra - come Evelyn Ijeh a fine primo tempo - aveva sbagliato un tiro dal dischetto nel corso del match. Un verdetto difficile da digerire per le rossonere, che hanno chiuso in inferiorità numerica per via del cartellino rosso rimediato da Keijzer in un finale convulso.

Superato un inizio difficile come proposta di gioco - anche per un campo appesantito dalla pioggia e la verve agonistica delle avversarie - la squadra di Bakker era riuscita a crescere nel corso dell'incontro, ma alla fine gli episodi hanno premiato le lariane al termine di una partita infinita considerando le numerose revisioni al Football Video Support. Una serata da mettere alle spalle per ripartire con convinzione nei prossimi appuntamenti, a cominciare dal pomeriggio di domenica 23 che ci vedrà ricevere il Sassuolo a Fiorenzuola d'Arda. Forza ragazze!

LA CRONACA

—  

Partono bene le padrone di casa con un paio di opportunità per Kerr nei primi 3', ma l'americana non centra lo specchio. Dopo un forte pressing delle lariane nei primi 20' - ma senza parate degne di nota di Giuliani - la prima conclusione rossonera giunge al 23', mancino dal limite di Cernoia controllato da Gilardi. Tiro cross di Kramžar al 28', Giuliani mette i pugni per dire di no; sul corner successivo Howard mette alto da buona posizione. Poche emozioni in campo fino agli sgoccioli della prima frazione, momento del colpo di scena: mano di Cecotti sul cross di Renzotti, rigore (dopo check al FVS). Dal dischetto va Ijeh, che spiazza Gilardi ma il pallone termina sopra la traversa.

Si riparte con un cambio tra le rossonere (Dompig per Renzotti) e con una chance per il Como Women: sinistro a giro di Kramžar, para Giuliani. Un'azione prolungata sugli sviluppi di un corner al 52' termina con una botta di Kyvåg da 25 metri, Gilardi smanaccia il pericolo. Alziamo il baricentro, al 57' Van Dooren di testa impegna il portiere avversario. Al 61' un fallo in area su Marcussen porta a un rigore per le lariane, ma Nischler colpisce la traversa dagli undici metri. Grande occasione al 69' per Mascarello che all'altezza del dischetto stacca di testa e sfiora il palo. Grimshaw sfiora il gol all'80' con un bel sinistro dal limite, sul capovolgimento di fronte Giuliani è attenta coi pugni a respingere il destro di Lehmann. L'ennesimo episodio della partita arriva all'84': dopo una lunga verifica al FVS rigore per il Como, rosso per Keijzer e gol di Nischler. Il punteggio non cambia più nel lungo recupero, finisce 1-0.

IL TABELLINO 

—  

COMO WOMEN (4-3-2-1): Gilardi; Marcussen, Rizzon, Howard, Cecotti (32'st Bergersen); Madsen, Vaitukaitytė, Pavan (52'st Picchi); Kramžar (25'st Lehmann), Nischler; Kerr (25'st Bernardi). A disp.: Ruma, Schroffenegger; Sagen; Chidiac, Szabó; Berisha. All.: Sottili.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Arrigoni (52'st Appiah), De Sanders, Piga, Keijzer; Van Dooren, Mascarello, Cernoia (47'st Koivisto); Renzotti (1'st Dompig), Ijeh, Kyvåg (20'st Grimshaw). A disp.: Estévez, Tornaghi; Donolato; Cesarini. All.: Bakker.

Arbitro: Colaninno di Nola.

Gol: 46'st rig. Nischler (CW).

Ammonite: 2'st Sottili (CW), 9'st Cecotti (CW), 31'st De Sanders (M).

Espulsa: 39'st Keijzer (M).

Note: al 47' Ijeh (M) ha sbagliato un calcio di rigore (alto); al 17'st Nischler (CW) ha sbagliato un calcio di rigore (traversa).

