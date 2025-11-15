Superato un inizio difficile come proposta di gioco - anche per un campo appesantito dalla pioggia e la verve agonistica delle avversarie - la squadra di Bakker era riuscita a crescere nel corso dell'incontro, ma alla fine gli episodi hanno premiato le lariane al termine di una partita infinita considerando le numerose revisioni al Football Video Support. Una serata da mettere alle spalle per ripartire con convinzione nei prossimi appuntamenti, a cominciare dal pomeriggio di domenica 23 che ci vedrà ricevere il Sassuolo a Fiorenzuola d'Arda. Forza ragazze!

Si riparte con un cambio tra le rossonere (Dompig per Renzotti) e con una chance per il Como Women: sinistro a giro di Kramžar, para Giuliani. Un'azione prolungata sugli sviluppi di un corner al 52' termina con una botta di Kyvåg da 25 metri, Gilardi smanaccia il pericolo. Alziamo il baricentro, al 57' Van Dooren di testa impegna il portiere avversario. Al 61' un fallo in area su Marcussen porta a un rigore per le lariane, ma Nischler colpisce la traversa dagli undici metri. Grande occasione al 69' per Mascarello che all'altezza del dischetto stacca di testa e sfiora il palo. Grimshaw sfiora il gol all'80' con un bel sinistro dal limite, sul capovolgimento di fronte Giuliani è attenta coi pugni a respingere il destro di Lehmann. L'ennesimo episodio della partita arriva all'84': dopo una lunga verifica al FVS rigore per il Como, rosso per Keijzer e gol di Nischler. Il punteggio non cambia più nel lungo recupero, finisce 1-0.