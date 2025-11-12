Rispetto alla vittoria dello scorso giugno ad Anagni sulla Juventus, la squadra delle Giovanissime rossonere si è fortemente rinnovata con un organico che ha come annata di riferimento quella del 2011. "La nostra è una squadra in costante crescita, la cui forza risiede nella disciplina, nella coesione e nel profondo senso di appartenenza che unisce ogni componente del gruppo", ci dice con orgoglio Mister Roberto Bottiglieri, facendo il punto della situazione. "Le nostre atlete rappresentano appieno i valori e lo stile del Milan, affrontando ogni sfida – dentro e fuori dal campo – con coraggio, personalità e determinazione".

"Il percorso formativo delle giocatrici si fonda su principi solidi: rispetto, educazione e disciplina. È la forza del collettivo a valorizzare il talento dei singoli, e i singoli, a loro volta, a contribuire alla crescita e al successo della squadra", continua il Mister. "Siamo un gruppo giovane, ambizioso e in continua evoluzione. Affrontiamo il gioco con coraggio e spirito d'iniziativa, con la volontà di migliorarci costantemente, di offrire spettacolo e di raggiungere risultati attraverso impegno, merito e passione".

Come di consueto, le rossonere in questa prima fase stanno disputando un campionato regionale, affrontando rappresentative maschili, prima delle fasi interregionali femminili che si giocheranno nel 2026 con l'arrivo della primavera. Un lavoro costante che ha visto sinora la disputa di ben otto partite di campionato da settembre a oggi, con risultati per lo più positivi. "Siamo una squadra che cresce ogni giorno, animata da fame, entusiasmo e dal desiderio di sorprendere", conclude Mister Bottiglieri.