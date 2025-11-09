Milan Femminile-Juventus: grande vittoria delle rossonere e terzo posto

Il Milan femminile batte 2-1 la Juventus al "Pavesi", firmando un successo di prestigio e la seconda vittoria consecutiva in casa. Decidono Ijeh e Dompig, con Giuliani protagonista. Le rossonere salgono al terzo posto in Serie A Women

Il Milan femminile firma un successo di prestigio: al Velodromo "A. Pavesi" di Fiorenzuola d'Arda le rossonere superano 2-1 la Juventus , centrando la seconda vittoria consecutiva in casa. Un risultato pesante, arrivato contro le campionesse d'Italia in carica , che certifica la crescita del gruppo di Bakker . A decidere la sfida sono stati i gol di Ijeh , diventata con il gol di oggi la seconda miglior marcatrice della storia del Milan in Serie A Women con 18 reti , e quello siglato nel secondo tempo da Dompig , oltre alle parate decisive di Giuliani . Per la Juventus ha segnato a fine prima frazione Girelli.

Le rossonere sono state brave a unire cinismo offensivo e solidità difensiva, mostrando maturità e compattezza nei momenti più difficili. Una squadra viva, organizzata e in fiducia, che ha saputo soffrire ma anche colpire con qualità. Importante sottolineare anche il ritorno in campo del capitano Grimshaw, festeggiata dalle compagne nel giorno del suo trentesimo compleanno. Con questo successo, valido per la quinta giornata di Serie A Women, il Milan sale momentaneamente al terzo posto con 9 punti. Prossimo appuntamento: la trasferta di Como, in programma sabato 15 novembre alle ore 18.00.