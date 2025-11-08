Milan Femminile, Bakker: 'Non ci sono partite facili. Con la Juventus...'

Pianeta Milan
Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha parlato al termine del match della quinta giornata di Serie A vinto per 2-1 contro la Juventus: ecco le sue le dichiarazioni
Il Milan Femminile si aggiudica il big match contro la Juventus per 2-1 grazie ai gol di Ljeh e Domping. Grazie a questo successo le rossonere salgono a quota 9 punti in classifica a meno tre dalla capolista Roma. Nella prossima giornata le rossonere saranno di scena sul campo del Como.

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha parlato al termine del match vinto per 2-1 contro la Juventus: le parole.

Sulla partita: “Quello che ho visto oggi è stata una squadra che ha combattuto fino al fischio finale. In difesa siamo state attente, magari gli abbiamo concesso di più il possesso ma siamo rimaste compatte ed in controllo. Per me è stata una performance da squadra, non solo nelle titolari ma anche chi è subentrata. Se tutte giocano bene allora si può giocare da squadra in modo efficace, ed è quello che ho visto oggi. Non ci sono partite facili in questo campionato, bisogna sempre dare il 100%”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA