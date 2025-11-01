(fonte: acmilan.com) - Dopo due sconfitte in rimonta le rossonere di Bakker vogliono ritrovare il sorriso e i tre punti: a novembre ci sono quattro occasioni importanti per farlo. Spicca, ovviamente, la sfida contro la Juventus campione in carica ma anche negli incroci con Lazio, Como Women e Sassuolo servirà massima attenzione e concentrazione per conquistare risultati importanti.