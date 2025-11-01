Pianeta Milan
Milan Femminile: novembre inizia con una vittoria. Ecco il calendario completo

Il Milan Femminile inizia il mese di novembre con una vittoria contro la Lazio, ora testa ai prossimi match. Ecco il calendario
Francesco De Benedittis

Il mese di novembre parte con una rombante vittoria per 4-2 per la squadra di Bakker, ora però alle rossonere spetterà un mese ricco di sfide di importanti. A cominciare da sabato prossimo contro la Juventus. Ecco il calendario completo.

(fonte: acmilan.com) - Dopo due sconfitte in rimonta le rossonere di Bakker vogliono ritrovare il sorriso e i tre punti: a novembre ci sono quattro occasioni importanti per farlo. Spicca, ovviamente, la sfida contro la Juventus campione in carica ma anche negli incroci con Lazio, Como Women e Sassuolo servirà massima attenzione e concentrazione per conquistare risultati importanti.

  • 4ª giornata, Milan-Lazio, sabato 1 novembre alle 15.00 (DAZN) - Velodromo Attilio Pavesi, Fiorenzuola d'Arda (PC)

  • 5ª giornata, Milan-Juventus, sabato 8 novembre alle 14.00 (DAZN/Raisport) - Velodromo Attilio Pavesi, Fiorenzuola d'Arda (PC)

  • 6ª giornata, Como Women-Milan, sabato 15 novembre alle 18.00 (DAZN) - Stadio Ferruccio Trabattoni, Seregno (MB)

  • 7ª giornata, Milan-Sassuolo, domenica 23 novembre alle 15.30 (DAZN/Raisport) - Velodromo Attilio Pavesi, Fiorenzuola d'Arda (PC)

