Il mese di novembre parte con una rombante vittoria per 4-2 per la squadra di Bakker, ora però alle rossonere spetterà un mese ricco di sfide di importanti. A cominciare da sabato prossimo contro la Juventus. Ecco il calendario completo.
(fonte: acmilan.com) - Dopo due sconfitte in rimonta le rossonere di Bakker vogliono ritrovare il sorriso e i tre punti: a novembre ci sono quattro occasioni importanti per farlo. Spicca, ovviamente, la sfida contro la Juventus campione in carica ma anche negli incroci con Lazio, Como Women e Sassuolo servirà massima attenzione e concentrazione per conquistare risultati importanti.
