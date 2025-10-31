Pianeta Milan
Milan Femminile-Lazio, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla sfida tra Milan Femminile e Lazio, in programma alle ore 15:00 di sabato primo novembre 2025
Emiliano Guadagnoli
Il Milan Femminile non ha iniziato alla grande la sua stagione: le ragazze di Bakker hanno fatto vedere tutto il loro valore contro Roma e Fiorentina, ma si sono fatte rimontare nonostante le buone prestazioni. Domani, alle ore 15, il Milan Femminile tornerà in campo contro la Lazio per la quarta giornata di campionato. Ecco la preview ufficiale della sfida.

Milan Femminile-Lazio, la preview

(fonte:acmilan.com) - Due sconfitte maturate negli ultimi minuti e tanta voglia di riscattarsi. Queste le premesse alla vigilia di Milan-Lazio, 4ª giornata del campionato di Serie A Women. Dopo due prestazioni convincenti, non supportate però dal risultato, le rossonere tornano in campo al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda per ritrovare un successo che manca dalla 1ª giornata contro il Genoa.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Alla già lunga lista di indisponibili, durante questa sosta si è aggiunta Angelica Soffia, fermata da un problema muscolare accusato nella sfida tra Italia e Brasile. Oltre a lei, non saranno della partita anche Babb, Grimshaw, Sorelli, Stokić e Zanini. Le prestazioni contro Roma e Fiorentina sono state positive ma non hanno fruttato i punti che la squadra avrebbe meritato ampiamente: gli errori sono però delle occasioni per crescere, e proprio da questa sfida con la Lazio si riparte, per rilanciarsi e per confermare comunque i segnali positivi. Buone sensazioni durante la sosta, molta fiducia per Monica Renzotti che, dopo la doppietta contro la Fiorentina, è andata in gol anche contro la Scozia, con la nazionale U23.

Le parole di Coach Bakker alla vigilia: "Le due sconfitte arrivate nel finale fanno male, ma ripartiamo più forti, più lucidi e pronti a combattere. Contro una squadra fisica come la Lazio vogliamo rispondere con cuore, disciplina e unità".

QUI LAZIO

Allenata anche in questa stagione da Gianluca Grassadonia, la Lazio ha avuto un inizio di annata molto importante: si è qualificata per le Final Four di Women's Cup e ha vinto due delle prime tre giornate di campionato, entrambe per 2-1, contro Como e Genoa. La formazione biancoceleste, che vanta nel suo organico le ex rossonere Martina Piemonte, Nikola Karczewska e Małgorzata Mesjasz, ha perso l'ultimo impegno di Serie A di misura contro la Juventus, dopo aver avuto diverse occasioni per sbloccare il match. Una squadra forte, dunque, in piena fiducia e molto difficile da affrontare.

PRE-PARTITA

Il Milan è una delle due sole formazioni – insieme alla Roma – ad avere segnato più reti nella mezz’ora finale di gioco in questo campionato: quattro, entrambe.

Tra le formazioni che in questa Serie A hanno realizzato il 100% dei loro gol dall'interno dell'area di rigore, il Milan è, insieme alla Fiorentina, una delle due che ne hanno segnati di più (sei ciascuna)

Evelyn Ijeh (attualmente a quota 16) è a una sola rete di distanza dall'agganciare Daniela Sabatino e Martina Piemonte (entrambe a 17) al secondo posto della classifica marcatrici del Milan nel massimo campionato – davanti a loro l’ex Valentina Giacinti (55).

Giorgia Arrigoni (49, classe 2004) è vicina a disputare la sua 50ª presenza in Serie A; Dal suo esordio nel massimo campionato, avvenuto nella stagione 2021/22, solo altre tre giocatrici nate dal 1° gennaio 2004 in avanti ne hanno collezionate di più della rossonera: Haley Bugeja (61), Chiara Beccari (67) e Manuela Sciabica (50).

DOVE VEDERLA IN TV

In Italia, Milan-Lazio sarà visibile in diretta su DAZN. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A WOMEN

La designazione arbitrale: sarà Davide Galiffi di Alghero a dirigere la sfida. I suoi assistenti saranno Usman Ghani Arshad e Andrea Recupero. Quarto ufficiale Edoardo Borello, mentre sarà Veronica Martinelli l'operatore FVS.

Il programma della 4ª giornata di Serie A Women: sabato alle 12.30 Parma-Napoli, alle 15.00 Milan-Lazio, alle 18.00 Como-Genoa. Domenica alle 12.30 Roma-Inter, alle 15.00 Juventus-Ternana e alle 18.00 Sassuolo-Fiorentina.

Ecco la classifica attuale: Roma 9; Lazio 6; Napoli 6; Inter 5; Parma 4; Juventus 4; Sassuolo 4; Fiorentina 4; Milan 3; Genoa 3; Como 3; Ternana 0.

