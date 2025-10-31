QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL — Alla già lunga lista di indisponibili, durante questa sosta si è aggiunta Angelica Soffia, fermata da un problema muscolare accusato nella sfida tra Italia e Brasile. Oltre a lei, non saranno della partita anche Babb, Grimshaw, Sorelli, Stokić e Zanini. Le prestazioni contro Roma e Fiorentina sono state positive ma non hanno fruttato i punti che la squadra avrebbe meritato ampiamente: gli errori sono però delle occasioni per crescere, e proprio da questa sfida con la Lazio si riparte, per rilanciarsi e per confermare comunque i segnali positivi. Buone sensazioni durante la sosta, molta fiducia per Monica Renzotti che, dopo la doppietta contro la Fiorentina, è andata in gol anche contro la Scozia, con la nazionale U23.

Le parole di Coach Bakker alla vigilia: "Le due sconfitte arrivate nel finale fanno male, ma ripartiamo più forti, più lucidi e pronti a combattere. Contro una squadra fisica come la Lazio vogliamo rispondere con cuore, disciplina e unità".

QUI LAZIO — Allenata anche in questa stagione da Gianluca Grassadonia, la Lazio ha avuto un inizio di annata molto importante: si è qualificata per le Final Four di Women's Cup e ha vinto due delle prime tre giornate di campionato, entrambe per 2-1, contro Como e Genoa. La formazione biancoceleste, che vanta nel suo organico le ex rossonere Martina Piemonte, Nikola Karczewska e Małgorzata Mesjasz, ha perso l'ultimo impegno di Serie A di misura contro la Juventus, dopo aver avuto diverse occasioni per sbloccare il match. Una squadra forte, dunque, in piena fiducia e molto difficile da affrontare.

PRE-PARTITA — Il Milan è una delle due sole formazioni – insieme alla Roma – ad avere segnato più reti nella mezz’ora finale di gioco in questo campionato: quattro, entrambe.

Tra le formazioni che in questa Serie A hanno realizzato il 100% dei loro gol dall'interno dell'area di rigore, il Milan è, insieme alla Fiorentina, una delle due che ne hanno segnati di più (sei ciascuna)

Evelyn Ijeh (attualmente a quota 16) è a una sola rete di distanza dall'agganciare Daniela Sabatino e Martina Piemonte (entrambe a 17) al secondo posto della classifica marcatrici del Milan nel massimo campionato – davanti a loro l’ex Valentina Giacinti (55).

Giorgia Arrigoni (49, classe 2004) è vicina a disputare la sua 50ª presenza in Serie A; Dal suo esordio nel massimo campionato, avvenuto nella stagione 2021/22, solo altre tre giocatrici nate dal 1° gennaio 2004 in avanti ne hanno collezionate di più della rossonera: Haley Bugeja (61), Chiara Beccari (67) e Manuela Sciabica (50).

DOVE VEDERLA IN TV — In Italia, Milan-Lazio sarà visibile in diretta su DAZN. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A WOMEN — La designazione arbitrale: sarà Davide Galiffi di Alghero a dirigere la sfida. I suoi assistenti saranno Usman Ghani Arshad e Andrea Recupero. Quarto ufficiale Edoardo Borello, mentre sarà Veronica Martinelli l'operatore FVS.

Il programma della 4ª giornata di Serie A Women: sabato alle 12.30 Parma-Napoli, alle 15.00 Milan-Lazio, alle 18.00 Como-Genoa. Domenica alle 12.30 Roma-Inter, alle 15.00 Juventus-Ternana e alle 18.00 Sassuolo-Fiorentina.

Ecco la classifica attuale: Roma 9; Lazio 6; Napoli 6; Inter 5; Parma 4; Juventus 4; Sassuolo 4; Fiorentina 4; Milan 3; Genoa 3; Como 3; Ternana 0.