Beffa nel finale per il Milan Femminile. Le ragazze di Bakker perdono 4-3 contro la Fiorentina: il resoconto del match

Alessia Scataglini 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 19:06)

Beffa nel finale per il Milan Femminile. Le ragazze di Bakker perdono 4-3 contro la Fiorentina. Le rossonere partono subito forti: al 25esimo segna Renzotti pareggiando 1-1. Il sorpasso arriva poi intorno al 37esimo minuto grazie a Soffia. La squadra toscana poi pareggia nel secondo tempo con un gol di Janogy, ma è tutto momentaneo. Al 77esimo arriva nuovamente il vantaggio con Renzotti, 3-2. Poi la beffa nel finale: due gol in neanche 4 minuti. Ecco, di seguito, il resoconto del Milan:

(Fonte acmilan.com) - A Bagno a Ripoli il Milan perde 4-3 contro la Fiorentina in una partita folle e ricca di ribaltamenti. Per le ragazze di Suzanne Bakkerun'altra rimonta subita dopo quella con la Roma: le rossonere giocano con coraggio e qualità ma sciupano tutto nei minuti di recupero finali. La gara è un'altalena di emozioni: le giocate di Kyvåg, il fallo da rigore di De Sanders, la doppietta di Renzotti, le disattenzioni sui gol di Janogy e infine l'incertezza di Giuliani.

Il giudizio è amaro: gara a lungo controllata, ma gettata via nei minuti di recupero. Il Milan paga le proprie disattenzioni regalando alle avversarie tre punti che sembravano già a Milano e vanificando una prova collettiva per larghi tratti convincente. Brilla Renzotti con una doppietta e una prestazione da leader, molto bene Kyvåg, costante generatrice di strappi e giocate chiave. Il campionato è ancora lungo e per correggere le mancanze c'è ancora tempo. Rossonere che restano a ridosso della metà di classifica e ora puntano a ripartire subito: prossima sfida in casa contro la Lazio.

LA CRONACA

Al Viola Park parte forte il Milan: Renzotti scalda i guanti di Fiskerstrand al 3'. Al 9' Kyvåg trova il fondo e serve Van Dooren, colpo di testa deviato che finisce ancora tra le braccia del portiere viola. Al 19' ancora Renzotti per Kyvåg, la sua botta finisce alta. La gara si sblocca al 25' quando Snerle si inserisce, arriva l'intervento in ritardo di De Sanders e per Colelli è rigore: Severini spiazza Giuliani per l'1-0. Reazione immediata delle rossonere: al 32' sprint di Kyvåg a sinistra e rasoterra perfetto per Renzotti che sottoporta segna il gol dell'1-1. Il sorpasso arriva al 37': cross di Mascarello, velo di Kyvåg e sul secondo palo Soffia appoggia in rete. Al 45' Ijeh calcia, ma il suo mancino è debole e parato. Dopo 4 minuti di recupero, si va all’intervallo sul risultato di 1-2.

Ripresa tutta da vivere. Al 51' Snerle sfiora su punizione e sul seguente ribaltamento di fronte Ijeh sterza in area e calcia, strepitosa Fiskerstrand. La Fiorentina trova il pari al 58': corner di Snerle e incornata di Janogy per il 2-2. Il Milan resta dentro il match, al 75' Arrigoni manca il bersaglio, al 77' invece caparbia Renzotti che vince due rimpalli e fulmina la porta con un potente sinistro per il nuovo vantaggio rossonero. Finale folle: all'80' Giuliani salva su Bonfantini, al 94' Severini pesca ancora Janogy per il 3-3 e al 97' un controllo mancato di Giuliani spalanca la porta a Tryggvadóttir che non si fa pregare: sigla il 4-3 finale

IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 4-3

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Woldvik (47'st Lombardi), Van der Zanden, Færge, Johansen (1'st Orsi); Snerle (18'st Tryggvadóttir), Severini, Cherubini (18'st Bonfantini); Bredgaard, Omarsdottir, Janogy. A disp.: Bettineschi, Citenja; Wijnants; Della Peruta, Longo. All.: Piñones-Arce.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Keijzer (16'st Koivisto), De Sanders, Piga (27'st Cesarini), Soffia; Van Dooren, Mascarello (27'st Cernoia), Arrigoni; Renzotti, Ijeh, Kyvåg (45'st Park). A disp.: Estévez, Tornaghi; Appiah, Bonanomi, Donolato. All.: Bakker.

Arbitro: Colelli di Ostia Lido.

Gol: 26' rig. Severini (F), 32' Renzotti (M), 37' Soffia (M), 13'st Janogy (F), 32'st Renzotti (M), 49'st Janogy (F), 52'st Tryggvadóttir (F).

Ammonite: 10' Keijzer (M), 46' Bredgaard (F), 86' Cernoia (M).