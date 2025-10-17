Milan Femminile, la presentazione della sfida di domani

"Il rammarico per il finale contro la Roma deve darci la carica", le parole di Coach Suzanne Bakker alla vigilia. "Contro la Fiorentina, che ha grande energia, fisicità e potenza, daremo le risposte necessarie mettendoci resilienza, determinazione e un carattere da squadra che non molla mai".
QUI FIORENTINA
La Fiorentina ha iniziato la stagione con un pareggio contro l'Inter per 2-2 e una sconfitta contro il Napoli Women per 1-0, mettendo subito le toscane in situazione di rincorsa. La squadra di Coach Piñones-Arce sta cercando di trovare il giusto equilibrio e migliorare le proprie prestazioni. Nonostante le difficoltà iniziali, le viola hanno dimostrato di avere il potenziale per competere ad alti livelli. La sfida contro il Milan rappresenta un'opportunità per invertire la rotta e ottenere un risultato positivo.
"Abbiamo lavorato bene - così Piñones Arce -, dobbiamo continuare a giocare con voglia e coraggio, mettendoci il 100% e migliorando la fase di finalizzazione. Il Milan è forte e completo, l'abbiamo già affrontato, cercheremo di trovare gli spazi giusti per punirlo".
PRE-PARTITA
DOVE VEDERLA IN TV
In Italia, Fiorentina-Milan sarà visibile in diretta su DAZN. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.
QUI SERIE A WOMEN
Come arbitro è stato designato Alessandro Colelli, della sezione di Ostia Lido. Ad assisterlo i guardalinee Spizuoco-Rossini, il quarto ufficiale Gallo e l'operatrice FVS Scipione.
Il programma della 3ª giornata di Serie A Women si aprirà sabato 18 con Sassuolo-Como Women e Genoa-Ternana Women alle 12.30 e Fiorentina-Milan alle 15.00. Il programma di domenica 19 vedrà le gare Napoli Women-Roma alle 12.30, Lazio-Juventus alle 15.00 e Inter-Parma alle 18.00.
Ecco la classifica attuale: Lazio, Roma, Napoli Women 6; Inter 4; Milan, Como Women e Parma 3; Sassuolo, Juventus e Fiorentina 1; Genoa e Ternana Women 0.
