Milan Femminile, la presentazione della sfida di domani

"Il rammarico per il finale contro la Roma deve darci la carica", le parole di Coach Suzanne Bakker alla vigilia. "Contro la Fiorentina, che ha grande energia, fisicità e potenza, daremo le risposte necessarie mettendoci resilienza, determinazione e un carattere da squadra che non molla mai".

QUI FIORENTINA

La Fiorentina ha iniziato la stagione con un pareggio contro l'Inter per 2-2 e una sconfitta contro il Napoli Women per 1-0, mettendo subito le toscane in situazione di rincorsa. La squadra di Coach Piñones-Arce sta cercando di trovare il giusto equilibrio e migliorare le proprie prestazioni. Nonostante le difficoltà iniziali, le viola hanno dimostrato di avere il potenziale per competere ad alti livelli. La sfida contro il Milan rappresenta un'opportunità per invertire la rotta e ottenere un risultato positivo.

"Abbiamo lavorato bene - così Piñones Arce -, dobbiamo continuare a giocare con voglia e coraggio, mettendoci il 100% e migliorando la fase di finalizzazione. Il Milan è forte e completo, l'abbiamo già affrontato, cercheremo di trovare gli spazi giusti per punirlo".

PRE-PARTITA

Il Milan è imbattuto negli ultimi tre incontri contro la Fiorentina in Serie A (1V, 2N) e ha vinto il più recente del 12 aprile scorso (5-3). Le rossonere hanno centrato solo una volta due successi di fila contro la Viola nel torneo (tra ottobre 2021 e marzo 2022), mentre non è mai accaduto finora che registrassero quattro match consecutivi senza sconfitte.

I sei pareggi tra Milan e Fiorentina in Serie A rappresentano il record di segni X con una singola avversaria per entrambe le formazioni nel torneo. Inoltre, tra le squadre attualmente nella competizione, questa è la sfida che si è chiusa più volte in equilibrio nel massimo campionato.

Da una parte, solo contro la Roma (32) il Milan ha segnato più gol che contro la Fiorentina (30) in Serie A; dall'altra, solo contro Juventus (47) e Roma (41) la Viola ne ha concessi più che alle rossonere (30, appunto) nella competizione.

Solo contro la Roma (4) Evelyn Ijeh ha segnato più gol in Serie A che contro la Fiorentina (3, inclusa una delle sue tre doppiette nel torneo, siglata il 12 aprile scorso nell'incontro più recente tra le due formazioni). La svedese potrebbe diventare la prima giocatrice a realizzare più di tre reti nel massimo campionato contro la Viola in maglia rossonera, superando l'ex Martina Piemonte (3).

DOVE VEDERLA IN TV

In Italia, Fiorentina-Milan sarà visibile in diretta su DAZN. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A WOMEN

Come arbitro è stato designato Alessandro Colelli, della sezione di Ostia Lido. Ad assisterlo i guardalinee Spizuoco-Rossini, il quarto ufficiale Gallo e l'operatrice FVS Scipione.

Il programma della 3ª giornata di Serie A Women si aprirà sabato 18 con Sassuolo-Como Women e Genoa-Ternana Women alle 12.30 e Fiorentina-Milan alle 15.00. Il programma di domenica 19 vedrà le gare Napoli Women-Roma alle 12.30, Lazio-Juventus alle 15.00 e Inter-Parma alle 18.00.

Ecco la classifica attuale: Lazio, Roma, Napoli Women 6; Inter 4; Milan, Como Women e Parma 3; Sassuolo, Juventus e Fiorentina 1; Genoa e Ternana Women 0.

Fonte: acmilan.com