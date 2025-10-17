Sara Stokic, classe 2005, centrocampista offensiva del Milan Femminile e della Nazionale della Serbia, ha firmato il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Ecco fino a quando durerà il nuovo accordo tra le parti

"Classe 2005, Sara è approdata in rossonero a gennaio 2024 e nella sua prima stagione ha conquistato uno Scudetto Primavera - andando a segno nella Finale contro il Sassuolo - e una Viareggio Women's Cup. Successivamente, la centrocampista serba ha fatto il suo ingresso in Prima Squadra a partire dalla stagione 2024/25, collezionando fino a oggi 16 presenze", si legge ancora nel comunicato del Diavolo.