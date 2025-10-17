Pianeta Milan
Milan Femminile, ufficiale il rinnovo del contratto di Stokic: ecco la nuova scadenza

Sara Stokic, classe 2005, centrocampista offensiva del Milan Femminile e della Nazionale della Serbia, ha firmato il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Ecco fino a quando durerà il nuovo accordo tra le parti
"Il Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Sara Stokić fino al 30 giugno 2028". Il club di Via Aldo Rossi ha annunciato nelle ultime ore, in via ufficiale, il rinnovo dell'ex giocatrice del Vojvodina.

"Classe 2005, Sara è approdata in rossonero a gennaio 2024 e nella sua prima stagione ha conquistato uno Scudetto Primavera - andando a segno nella Finale contro il Sassuolo - e una Viareggio Women's Cup. Successivamente, la centrocampista serba ha fatto il suo ingresso in Prima Squadra a partire dalla stagione 2024/25, collezionando fino a oggi 16 presenze", si legge ancora nel comunicato del Diavolo.

Finora il Milan Femminile di Suzanne Bakker ha disputato due partite nel nuovo campionato di Serie A, conquistando 3 punti su 6 a disposizione. Dopo l'esordio vittorioso, 2-1, sul campo del Genoa, le Rossonere hanno perso in casa - con il medesimo risultato (1-2) contro la Roma.

