QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Due sconfitte e una vittoria, l'ultima contro la Ternana, nel cammino in Women's Cup delle settimane scorse, sicuramente influenzato dai numerosi infortuni che hanno colpito la rosa delle rossonere. Diverse giocatrici hanno recuperato, tra cui Piga, Cernoia e Mascarello, e sono tornate a disposizione di Bakker; altre, invece, saranno ancora ai box in questo debutto. Non saranno della partita le lungo degenti Babb, Zanini, Stokić e Sorelli, tutte alle prese con le rispettive riabilitazioni. Rotazioni sicuramente più lunghe, dunque, e tanta voglia di fare risultato per dare il giusto impulso a questo nuovo campionato. E curiosità per rivedere all'opera i nuovi acquisti, tra cui Soo-Jeong Park, per la prima volta a disposizione della Coach.

"Con questa partita saremo parte di un momento bellissimo e storico per il nostro avversario", ha dichiarato Suzanne Bakker. "Ma è chiaro che oggi abbiamo un solo obiettivo: riportare i primi tre punti del campionato a Milano. Siamo pronte, motivate ​​e con una voglia incredibile di dimostrare subito cosa vogliamo ottenere in questa stagione".

QUI GENOA

Neopromossa in Serie A, il Genoa si presenta ai nastri di partenza con ottime ambizioni e una squadra competitiva, che punta innanzitutto a mantenere la categoria. In panchina l'ex Como Women e Fiorentina De La Fuente, ma a guidare l'intero settore femminile del club è Marta Carissimi, ex centrocampista rossonera. Così come ex Milan sono Valery Vigilucci, difensore trasferitasi quest'estate dal Milan al Genoa, e Mária Korenčiová, portiere che ha difeso i nostri pali nei primi anni di vita della squadra femminile. In Women's Cup, il Genoa ha raccolto due sconfitte (contro Inter e Fiorentina) e un pareggio contro il Como. Assente Di Bari, recupera la capitana Abate.

PRE-PARTITA

Nella scorsa Serie A, nessuna squadra ha realizzato più gol in percentuale su palla inattiva rispetto al Milan: 33% (come Fiorentina e Napoli) – 14/42.

Nella Serie A Women’s Cup appena terminata, Karen Appiah (classe 2007) è stata, con Giulia Galli (classe 2008) una delle due più giovani giocatrici che hanno realizzato almeno un gol (uno a testa).

Dei quattro gol dalla distanza del Milan nella passata Serie A, tre sono stati siglati da Giorgia Arrigoni; solo Gina Chmielinski (sei) e Manuela Giugliano (quattro) hanno fatto meglio da fuori area rispetto alla rossonera nel torneo considerato (a tre anche Nadine Nischler e Lana Clelland)

DOVE VEDERLA IN TV

In Italia, Genoa-Milan sarà visibile in diretta su DAZN. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A WOMEN

Sarà Deborah Bianchi di Prato a dirigere la sfida dello Sciorba Stadium. La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Vincenzo D'Ambrosio Giordano e Paolo Cufari, dal quarto ufficiale Duccio Mancini e dall'operatore FVS Roberto Meraviglia.

La novità è l'introduzione del Football Video Support, che, secondo quanto riporta il sito FIGC, "permetterà al direttore di gara, su richiesta degli allenatori delle due squadre attraverso un gesto convenzionale e la consegna di una card al quarto ufficiale, di rivedere al monitor una determinata situazione di gioco. Quattro le casistiche che potranno essere analizzate: episodi relativi alla realizzazione di una rete, l'assegnazione o meno di un calcio di rigore, espulsione diretta o eventuali scambi di identità. Nel campionato di Serie A Women Athora, inoltre, il direttore di gara visionerà al monitor ogni rete realizzata, prima della ripresa del gioco".

Il programma della prima giornata di Serie A Women: quattro partite in programma sabato, Roma-Parma, Inter-Ternana, Napoli-Fiorentina e Sassuolo-Juventus. Domenica la chiusura del turno con Como Women-Lazio alle 12.30 e Genoa-Milan alle 15.00.