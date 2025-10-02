Pianeta Milan
MILAN FEMMINILE

Milan Femminile, finalmente si parte: domenica l’esordio in campionato. Il calendario di ottobre

Mese di ottobre molto importante per tutto il Milan: ecco il calendario del Milan Femminile di Bekker. Ecco tutti gli impegni in campionato. Si parte questa domenica
Emiliano Guadagnoli
Dopo i primi test estivi e l'esperienza in Women's Cup, il Milan Femminile guidato dall'allenatrice Bakker, si prepara per esordire in campionato. La prima partita stagionale questa domenica in casa del Genoa Femminile. Poi altre due partite nel mese di ottobre. Ecco il calendario delle rossonere.

Milan Femminile, il calendario di ottobre per Bakker

(fonte: acmilan.com) - Archiviata l'esperienza, pesantemente condizionata da numerosi infortuni, in Women's Cup, dopo settimane di lavoro intenso alla PUMA House of Football le rossonere di Bakker sono pronte a mettersi in gioco in un campionato sempre più competitivo e impegnativo. L'esordio è inedito, sul campo del neopromosso Genoa, prima di due grandi classiche: la Roma - già affrontata a settembre in coppa - e la Fiorentina, incrociata in estate in amichevole. Un inizio decisamente stimolante per un gruppo giovane e ambizioso.

SERIE A WOMEN

1ª giornata, Genoa-Milan, domenica 5 ottobre alle 15.00 (DAZN) - Impianto Sportivo La Sciorba, Genova

2ª giornata, Milan-Roma, domenica 12 ottobre alle 12.30 (DAZN) - Velodromo Attilio Pavesi, Fiorenzuola d'Arda (PC)

3ª giornata, Fiorentina-Milan, 18 o 19 ottobre ore TBC (DAZN, ev. Raisport) - Stadio Curva Fiesole (Viola Park), Bagno a Ripoli (FI).

