Milan Femminile, il calendario di ottobre per Bakker

(fonte: acmilan.com) - Archiviata l'esperienza, pesantemente condizionata da numerosi infortuni, in Women's Cup, dopo settimane di lavoro intenso alla PUMA House of Football le rossonere di Bakker sono pronte a mettersi in gioco in un campionato sempre più competitivo e impegnativo. L'esordio è inedito, sul campo del neopromosso Genoa, prima di due grandi classiche: la Roma - già affrontata a settembre in coppa - e la Fiorentina, incrociata in estate in amichevole. Un inizio decisamente stimolante per un gruppo giovane e ambizioso.