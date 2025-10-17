Sull'infortunio alla caviglia: "Sto superando un serio problema alla caviglia, ovviamente all'inizio non è stato facile soprattutto quando mi sono resa conto della gravità dell'infortunio. Ho provato a concentrarmi solo sul futuro e sul lavoro da fare per tornare a posto, e per il momento sta andando tutto bene, mentalmente sono forte e pronta".

Su Milano come sua seconda casa: "Sono già due anni che vivo qui e devo dire che sono passati molto velocemente, Milano è una seconda casa, mi sono innamorata della città e della cultura italiana, anche la lingua: prometto che la prossima intervista sarà in italiano (ride, n.d.r.)".

Sugli obiettivi personali e di squadra: "La prima cosa che voglio fare è tornare in campo il prima possibile e aiutare le mie compagne a vincere le partite. Obiettivo? Finire nei primi tre posti in campionato".