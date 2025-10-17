Pianeta Milan
Milan Femminile, Stokic: 'Infortunio serio, ma sta andando tutto bene. Su rinnovo e obiettivi ...'
La serba Sara Stokic, classe 2005, centrocampista offensiva del Milan Femminile, ha parlato in esclusiva a 'Milan TV': ecco le sue dichiarazioni integrali ai canali ufficiali societari su tanti temi. Su tutti, il suo ultimo infortunio alla caviglia
Sara Stokic, classe 2005, centrocampista offensiva del Milan Femminile di coach Suzanne Bakker, ha parlato in esclusiva a 'Milan TV'. Ecco, dunque, le dichiarazioni integrali della giocatrice serba.

Milan Femminile, le parole di Stokic ai canali ufficiali del club

Sul rinnovo: "Sono molto orgogliosa di poter continuare la mia storia insieme a un club come il Milan, possiamo realizzare grandi cose insieme, non vedo l'ora di ritornare in campo con la squadra".

Sull'infortunio alla caviglia: "Sto superando un serio problema alla caviglia, ovviamente all'inizio non è stato facile soprattutto quando mi sono resa conto della gravità dell'infortunio. Ho provato a concentrarmi solo sul futuro e sul lavoro da fare per tornare a posto, e per il momento sta andando tutto bene, mentalmente sono forte e pronta".

Su Milano come sua seconda casa: "Sono già due anni che vivo qui e devo dire che sono passati molto velocemente, Milano è una seconda casa, mi sono innamorata della città e della cultura italiana, anche la lingua: prometto che la prossima intervista sarà in italiano (ride, n.d.r.)".

Sugli obiettivi personali e di squadra: "La prima cosa che voglio fare è tornare in campo il prima possibile e aiutare le mie compagne a vincere le partite. Obiettivo? Finire nei primi tre posti in campionato".

