Milan Femminile, Appiah prolunga il contratto con i rossoneri: i dettagli

Milan Femminile, rinnovo per Karen Appiah: il comunicato ufficiale del club rossonero

Karen Appiah, attaccante classe 2007 del Milan Femminile, ha rinnovato il contratto con il club rossonero fino al giugno 2029, lo ha annunciato la società stessa attraverso un comunicato.
Redazione PM

Proseguirà il legame tra l'attaccante classe 2007, Karen Appiah e il Milan Femminile. Lo stesso club rossonero, attraverso un comunicato, ha annunciato il rinnovo della calciatrice fino al 30 giugno 2029. La rossonera arrivata nel 2023 ha ottenuto uno Scudetto Primavera e una Viareggio Women's Cup nella passata stagione.

Quest'anno ha esordito con la maglia del Milan nel match contro la Roma e ha segnato la sua prima rete durante la sfida successiva contro la Ternana. Si tratta di una bella notizia per l'allenatrice, Suzanne Bakker, che potrà contare su un elemento giovane e con grandissimi margini di crescita.

Ecco il comunicato del club rossonero: "AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Karen Appiah fino al 30 giugno 2029. Arrivata al Milan nell'estate del 2023, Karen ha già conquistato uno Scudetto Primavera e una Viareggio Women's Cup nel 2024, andando a segno in entrambe le finali. L'attaccante classe 2007 ha esordito ufficialmente in Prima Squadra durante Roma-Milan di Serie A Women's Cup lo scorso 6 settembre, trovando la prima rete tra le professioniste nel fine settimana successivo contro la Ternana".

