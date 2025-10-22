Milan Femminile, Appiah prolunga il contratto con i rossoneri: i dettagli

Milan, rinnovo per Appiah: il comunicato—
Ecco il comunicato del club rossonero: "AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Karen Appiah fino al 30 giugno 2029. Arrivata al Milan nell'estate del 2023, Karen ha già conquistato uno Scudetto Primavera e una Viareggio Women's Cup nel 2024, andando a segno in entrambe le finali. L'attaccante classe 2007 ha esordito ufficialmente in Prima Squadra durante Roma-Milan di Serie A Women's Cup lo scorso 6 settembre, trovando la prima rete tra le professioniste nel fine settimana successivo contro la Ternana".
