Milan Femminile, Appiah prolunga il contratto con i rossoneri: i dettagli

Proseguirà il legame tra l'attaccante classe 2007, Karen Appiah e il Milan Femminile. Lo stesso club rossonero, attraverso un comunicato, ha annunciato il rinnovo della calciatrice fino al 30 giugno 2029. La rossonera arrivata nel 2023 ha ottenuto uno Scudetto Primavera e una Viareggio Women's Cup nella passata stagione.