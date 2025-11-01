Pianeta Milan
Il Milan Femminile di Bakker dilaga contro la Lazio e vince per 4-2

Il Milan Femminile di Bakker torna a vincere contro la Lazio e lo fa in maniera più che convincente: ben quattro gol
Francesco De Benedittis

(Fonte acmilan.com) - Al Velodromo Attilio Pavesi il Milan di Suzanne Bakker ospita la Lazio, gara della Serie A Women Athora che arriva dopo la sosta per le nazionali: finisce 4-2 per le rossonere che ritrovano identità e concretezza, rilanciandosi per il proseguio della stagione. Avvio subito messo in discesa dalla doppietta di Van Dooren, poi la reazione biancoceleste con la ex Martina Piemonte e le firme di Renzotti e Ijeh a chiudere i conti. Dopo le beffe in rimonta con la Roma per 1-2 e con la Fiorentina per 4-3, il Milan ottiene tre punti meritati.

La Lazio tiene più palla, è vero, ma il Milan si chiude bene ed è letale a campo aperto: blocco compatto, recuperi alti e ripartenze fulminee. Van Dooren firma la prima doppietta in rossonero; Renzotti illumina con un gol e due assist, mentre Ijeh torna al gol coronando una prestazione di grande generosità. Tante le occasioni create, segnale di crescita nell'ultimo terzo di campo. Con questi tre punti le rossonere risalgono la classifica, lasciandosi alle spalle le incertezze recenti. Prossimo esame subito probante: a Fiorenzuola arriva la Juventus.

LA CRONACA

—  

Avvio sprint al Velodromo: dopo 2' Renzotti appoggia per Van Dooren che, libera in area, infila l'1-0 rossonero. La Lazio mantiene il possesso per gran parte del tempo e risponde al 13' con il colpo di testa di Goldoni, bloccato da Giuliani. Al 16' doppio tentativo di Piemonte, prima chiusa da De Sanders e poi il suo colpo non trova la porta. Al 18' ripartenza Milan: Renzotti scappa sulla destra, il cross basso e arretrato trova Van Dooren che di piatto la piazza all'angolino per il 2-0 e per la doppietta personale. Al 24' Le Bihan centra la traversa su un cross lungo, preludio al 2-1 di Piemonte al 28': sempre Le Bihan tocca verso l'area, l'ex rossonera copre palla con il fisico su De Sanders e poi in girata di destro batte Giuliani. Il Milan tiene botta a una Lazio propositiva per poi colpire in ripartenza: al 41' Ijeh verticalizza, Renzotti davanti al portiere opta per il tocco sotto, la palla passa per il 3-1. Al 45' l'ennesimo 2vs2 consente a Kyvåg di segnare ma il gol è annullato per offside.

Si riprende subito con Van Dooren che al 48' riapre il copione: il suo destro è centrale. Al 50' break rossonero: Kyvåg cambia campo per Van Dooren, triangolo per Renzotti che da posizione defilata coglie l’esterno della rete. La Lazio accorcia al 54': angolo, mischia e zampata di Piemonte per il 3-2. Il Milan reagisce subito: 61' cross di Van Dooren, incornata di Ijeh e palo. Al 66' rigore per le biancocelesti, ma Le Bihan dal dischetto colpisce il palo. Finale in spinta per le biancocelesti, ma sono le rossonere a chiuderla con l'ennesima ripartenza: 78' Van Dooren ruba alto, verticalizza per Ijeh che col mancino batte Durante siglando il 4-2 che resiste fino al triplice fischio.

IL TABELLINO

—  

MILAN-LAZIO 4-2

MILAN (4-3-3): Giuliani; Arrigoni, De Sanders, Piga, Keijzer; Cernoia, Mascarello, Van Dooren; Renzotti, Ijeh, Kyvåg (34'st Dompig). A disp. Estévez Ogalla, Tornaghi; Donolato; Cesarini; Appiah, Park. All.: Bakker.

LAZIO (3-5-2): Durante; Mancuso, D'Auria, Mesjasz (1'st Baltrip Reyes); Oliviero (33'st Monnecchi), Castiello, Benoit, Goldoni (1'st Karczewska), Ashworth-Clifford (1'st Visentin); Le Bihan (33'st Martin Queralt), Piemonte. A disp.: Karresmaa; Cafferata. All.: Grassadonia.

LEGGI ANCHE: Il Milan non può fare a meno di Pulisic: i dati parlano chiaro >>>

Arbitro: Galiffi di Alghero

Gol: 2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 9'st Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 33'st Ijeh (L)

Ammonite: 41'st D’Auria (L), 46'st Renzotti (M), 47'st Mancuso (L)

Note: al 68' Le Bihan (L) ha fallito un calcio di rigore.

