Il Milan Femminile di Bakker dilaga contro la Lazio e vince per 4-2

LA CRONACA

Avvio sprint al Velodromo: dopo 2' Renzotti appoggia per Van Dooren che, libera in area, infila l'1-0 rossonero. La Lazio mantiene il possesso per gran parte del tempo e risponde al 13' con il colpo di testa di Goldoni, bloccato da Giuliani. Al 16' doppio tentativo di Piemonte, prima chiusa da De Sanders e poi il suo colpo non trova la porta. Al 18' ripartenza Milan: Renzotti scappa sulla destra, il cross basso e arretrato trova Van Dooren che di piatto la piazza all'angolino per il 2-0 e per la doppietta personale. Al 24' Le Bihan centra la traversa su un cross lungo, preludio al 2-1 di Piemonte al 28': sempre Le Bihan tocca verso l'area, l'ex rossonera copre palla con il fisico su De Sanders e poi in girata di destro batte Giuliani. Il Milan tiene botta a una Lazio propositiva per poi colpire in ripartenza: al 41' Ijeh verticalizza, Renzotti davanti al portiere opta per il tocco sotto, la palla passa per il 3-1. Al 45' l'ennesimo 2vs2 consente a Kyvåg di segnare ma il gol è annullato per offside.