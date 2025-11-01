Il Milan Femminile di Bakker dilaga contro la Lazio e vince per 4-2

LA CRONACA—
Avvio sprint al Velodromo: dopo 2' Renzotti appoggia per Van Dooren che, libera in area, infila l'1-0 rossonero. La Lazio mantiene il possesso per gran parte del tempo e risponde al 13' con il colpo di testa di Goldoni, bloccato da Giuliani. Al 16' doppio tentativo di Piemonte, prima chiusa da De Sanders e poi il suo colpo non trova la porta. Al 18' ripartenza Milan: Renzotti scappa sulla destra, il cross basso e arretrato trova Van Dooren che di piatto la piazza all'angolino per il 2-0 e per la doppietta personale. Al 24' Le Bihan centra la traversa su un cross lungo, preludio al 2-1 di Piemonte al 28': sempre Le Bihan tocca verso l'area, l'ex rossonera copre palla con il fisico su De Sanders e poi in girata di destro batte Giuliani. Il Milan tiene botta a una Lazio propositiva per poi colpire in ripartenza: al 41' Ijeh verticalizza, Renzotti davanti al portiere opta per il tocco sotto, la palla passa per il 3-1. Al 45' l'ennesimo 2vs2 consente a Kyvåg di segnare ma il gol è annullato per offside.
Si riprende subito con Van Dooren che al 48' riapre il copione: il suo destro è centrale. Al 50' break rossonero: Kyvåg cambia campo per Van Dooren, triangolo per Renzotti che da posizione defilata coglie l’esterno della rete. La Lazio accorcia al 54': angolo, mischia e zampata di Piemonte per il 3-2. Il Milan reagisce subito: 61' cross di Van Dooren, incornata di Ijeh e palo. Al 66' rigore per le biancocelesti, ma Le Bihan dal dischetto colpisce il palo. Finale in spinta per le biancocelesti, ma sono le rossonere a chiuderla con l'ennesima ripartenza: 78' Van Dooren ruba alto, verticalizza per Ijeh che col mancino batte Durante siglando il 4-2 che resiste fino al triplice fischio.
IL TABELLINO—
MILAN-LAZIO 4-2
MILAN (4-3-3): Giuliani; Arrigoni, De Sanders, Piga, Keijzer; Cernoia, Mascarello, Van Dooren; Renzotti, Ijeh, Kyvåg (34'st Dompig). A disp. Estévez Ogalla, Tornaghi; Donolato; Cesarini; Appiah, Park. All.: Bakker.
LAZIO (3-5-2): Durante; Mancuso, D'Auria, Mesjasz (1'st Baltrip Reyes); Oliviero (33'st Monnecchi), Castiello, Benoit, Goldoni (1'st Karczewska), Ashworth-Clifford (1'st Visentin); Le Bihan (33'st Martin Queralt), Piemonte. A disp.: Karresmaa; Cafferata. All.: Grassadonia.
Arbitro: Galiffi di Alghero
Gol: 2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 9'st Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 33'st Ijeh (L)
Ammonite: 41'st D’Auria (L), 46'st Renzotti (M), 47'st Mancuso (L)
Note: al 68' Le Bihan (L) ha fallito un calcio di rigore.
