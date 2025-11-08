QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL — Le rossonere arrivano a questa sfida dopo la convincente vittoria con la Lazio per 4-2, che ha mostrato la capacità delle rossonere di segnare e finalmente di gestire la partita, elemento evolutivo fondamentale viste le precedenti sconfitte maturate nel finale contro la Fiorentina e la Roma. Il Milan ha dimostrato di avere un attacco prolifico, ma dovrà mantenere la concentrazione per tutta la durata del match per ottenere un risultato positivo contro la Juventus. La squadra fa la conta in infermeria e non saranno della partita Soffia, Babb, Sorelli, Stokić e Zanini. Mentre chi sta scendendo in campo con grande spirito è Monica Renzotti, che insieme ai gol di Van Dooren, ha dato spettacolo nell'ultima giornata di campionato.

Le parole di Coach Bakker alla vigilia: "Dopo la vittoria con la Lazio, vogliamo continuare su questo percorso, crescere di partita in partita, e dimostrare che il nostro lavoro sta portando risultati. Affronteremo la Juventus, le campionesse in carica, una suqadra di qualità e esperienza, ma abbiamo lavorato tanto per preparare questa sfida. Voglio vedere coraggio, intensità e personalità in ogni giocata. Il supporto dei nostri tifosi sarà fondamentale: la loro energia ci da forza nei momenti difficili e ci spinge sempre a dare qualcosa in più".

QUI JUVENTUS — La Juventus arriva a questo incontro dopo una vittoria per 2-1 contro la Ternana Women, che ha dato fiducia alla squadra. In precedenza, le bianconere avevano ottenuto un successo per 1-0 contro la Lazio, dimostrando solidità difensiva. Tuttavia, la sconfitta in Champions League contro il Bayern München per 2-1 ha messo in luce alcune difficoltà che la squadra dovrà superare. La Juventus è determinata a continuare la sua striscia positiva in campionato e a migliorare ulteriormente la sua posizione in classifica, sicuramente il rinnovo fino al 2027 di una pedina fondamentale come Barbara Bonansea contribuirà a infondere fiducia nelle ragazze bianconere.

Le parole di Max Canzi, allenatore bianconero: "Le ragazze stanno bene, hanno recuperato le energie dopo la partita di domenica scorsa. Quella rossonera è una squadra che ha grandissime individualità, gioca in modo diretto ricercando sistematicamente la profondità. È una squadra organizzata e, mi permetto di dire, molto ben allenata. Sarà una sfida complicata perché affronteremo una squadra che ha fatto molto bene tutto l'anno".

PRE-PARTITA — Il Milan ha segnato più di due gol in nove partite di Serie A dall'inizio del 2025, incluse le due più recenti con Lazio (quattro) e Fiorentina (tre), record nel periodo nel torneo. Allo stesso tempo, tuttavia, il Diavolo è anche la formazione che ne ha subite di più nel 2025: 39, 2.3 in media a match.

Il Milan ha raccolto sei punti nelle prime quattro giornate di questo campionato (2V, 2P) e nella sua storia non ne ha mai collezionati meno di sette nelle prime cinque sfide stagionali in Serie A; non è inoltre mai accaduto che il Diavolo arrivasse a questo punto della competizione con nemmeno un clean sheet.

Dal suo esordio in Serie A (febbraio 2024) Evelyn Ijeh ha segnato 17 gol nel torneo, record tra le giocatrici straniere nel periodo. Con un una rete, la svedese diventerebbe la seconda miglior marcatrice in solitaria del Milan nel massimo campionato alle spalle di Valentina Giacinti 55 (a 17 al momento ci sono anche Daniela Sabatino e Martina Piemonte).

DOVE VEDERLA IN TV — In Italia, Milan-Juventus sarà visibile in diretta su DAZN, Raisport e RaiPlay. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A WOMEN — Arbitro dell'incontro sarà Alessandro Pizzi di Bergamo. Assistito da Veronica Martinelli e Giuseppe Daghetta. Quarto ufficiale Riccardo Borghi, mentre l'operatore FVS sarà Marco Colazzo.

Il programma della 5ª giornata di Serie A Women: venerdì Fiorentina-Roma alle 20.00; sabato alle 12.30 Inter-Sassuolo e alle 14.00 Milan-Juventus; domenica alle 12.30 Ternana-Como, alle 15.00 Lazio-Napoli e alle 20.30 Genoa-Parma.

Ecco la classifica attuale: Roma 12; Napoli, Juventus e Fiorentina 7; Milan, Lazio e Como 6; Inter e Parma 5; Sassuolo 4; Genoa 3; Ternana 0.