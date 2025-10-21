Il Milan vince e convince contro la Fiorentina : una vittoria fondamentale che vale oro viste le tantissime assenze in casa rossonera. Un pareggio invece per il Milan Primavera e una sfortunata sconfitta per il Milan Futuro . Nel weekend in campo anche le altre squadre del settore giovanili rossoneri. Il sito ufficiale del Milan fa il report di tutte le partite giocate. Ecco i risultati.

Milan, i risultati delle giovanili

(fonte: acmilan.com) - Nel weekend è arrivato il secondo pareggio di fila per la Primavera maschile, stavolta a Zingonia: lo 0-0 contro l'Atalanta ha valore e significato dopo una buona prestazione, permettendo di rimanere all'ottavo posto grazie ai 12 punti (a -3 dai playoff). Comincia la Coppa Italia della Primavera femminile, sconfitta 1-3 a Parma. Con Under 16 e Under 15 senza campionato, ci pensa l'Under 17 a sorridere battendo 3-2 il Padova e appaiando un gruppone di avversari a quota 9. Bene l'Under 15 femminile in casa, pari esterno per l'Under 17 femminile. Ampio, positivo e pieno di gol anche il bilancio dei piccoli.