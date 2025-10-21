Pianeta Milan
Non solo prima squadra: ecco i risultati del weekend delle giovanili del Milan

Pareggia la Primavera maschile, ko quella femminile. Ecco tutti i risultati del weekend delle giovanili del Milan dal report ufficiale
Emiliano Guadagnoli
Il Milan vince e convince contro la Fiorentina: una vittoria fondamentale che vale oro viste le tantissime assenze in casa rossonera. Un pareggio invece per il Milan Primavera e una sfortunata sconfitta per il Milan Futuro. Nel weekend in campo anche le altre squadre del settore giovanili rossoneri. Il sito ufficiale del Milan fa il report di tutte le partite giocate. Ecco i risultati.

Milan, i risultati delle giovanili

(fonte: acmilan.com) - Nel weekend è arrivato il secondo pareggio di fila per la Primavera maschile, stavolta a Zingonia: lo 0-0 contro l'Atalanta ha valore e significato dopo una buona prestazione, permettendo di rimanere all'ottavo posto grazie ai 12 punti (a -3 dai playoff). Comincia la Coppa Italia della Primavera femminile, sconfitta 1-3 a Parma. Con Under 16 e Under 15 senza campionato, ci pensa l'Under 17 a sorridere battendo 3-2 il Padova e appaiando un gruppone di avversari a quota 9. Bene l'Under 15 femminile in casa, pari esterno per l'Under 17 femminile. Ampio, positivo e pieno di gol anche il bilancio dei piccoli.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 8ª giornata, Atalanta-Milan 0-0

PRIMAVERA FEMMINILE: Coppa Italia (1° Turno), Parma-Milan 3-1 (34'st Appiah)

UNDER 17: 7ª giornata, Padova-Milan 2-3 (16' Menon, 10'st Martini, 38'st Colombo)

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Real Trezzano-Milan 2-2 (Carco, El Shamy)

UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-FatimaTraccia 5-0 (Frasisti, Borghi, Magrini, Di Bernardo, Ferrari)

UNDER 14: campionato, Alcione-Milan 2-4 (Crisci, Kostiuk, Gagliardi, Tarabugi)

UNDER 13: campionato, Pro Vercelli-Milan 3-7 (D'Anna, Treccani, Gambarotto, Mazreku, Magrassi, Sorrentino, Mamadou)

UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Circolo Bresso-Milan 3-0

UNDER 12: campionato, Club Milano-Milan 0-5 (Sartori, Bangagne, Portanova, Palotta, Campus)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Pro Sesto 2-7 (Vergani, Aliprandi)

UNDER 10: campionato, Villa-Milan 2-13 (Mineo x3, Bamba x3, Casati x2, Paganelli, Grazioli, Trovato, Binotto, Grammatico)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Zibido San Giacomo 8-0 (Aglioni x3, Palizzi x2, Focarete, Santeramo, autogol).

